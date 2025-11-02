İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüpler, İngiltere ve Slovenya’da haftayı galibiyetle kapattı. İngiltere Championship temsilcisi Hull City, deplasmanda Norwich City’yi 2-0 mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Ilıcalı'nın takımları liglerinde istikrarlı bir performans sergilemeyi sürdürüyor

Bu sonuçla birlikte İngiliz ekip son beş maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak play-off hattına bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör Liam Rosenior yönetimindeki Hull City, bir sonraki maçında 4 Kasım’da Derby County ile karşılaşacak.

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bir diğer takımı olan Slovenya ekibi Maribor da ligde yükselişini sürdürdü. NK Bravo’yu 3-2’lik skorla yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını koruyan Maribor, aldığı galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi. Sloven temsilcisi, 8 Kasım’da Radomlje deplasmanında mücadele edecek. Her iki kulüp de Ilıcalı’nın yönetim vizyonu altında kendi liglerinde istikrarlı bir performans sergilemeyi sürdürüyor.