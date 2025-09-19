Son Mühür- Geçmiş programlarını ve kişisel deneyimlerini anlatan Sever, erkeklerle arasının her zaman iyi olduğunu belirtti. “Ben aslında çok böyle en yakın arkadaşlarım hep erkekler olmuştu zamanda. Futbol izlemeyi seviyordum. Ekonomi konuşmayı seviyordum. Hiç öyle alışveriş meraklısı bir kadın olmadım” ifadelerini kullanan Sever, bu özellikleri nedeniyle çevresindekilerin çoğu zaman kadın kimliğini ikinci plana attığını söyledi.

“Seksi kadın imajı beni rahatsız etti”

Programda Sibel Arna’nın “Senin gibi seksi bir kadın nasıl unutulur?” sözleri üzerine Seray Sever, yıllar boyunca taşıdığı imaja dair samimi bir itirafta bulundu. Sever, “Bana faydası olmuştur tabii ki, o doğuştan gelen bir şey. Dudakları ben yapmadım, gözlerim zaten öyle. Hiçbir zaman silikon taktırmadım. Ama bir süre sonra ‘seksi kadın’ imajı beni çok rahatsız etti” dedi.

Radikal değişim kararı

Bu süreçte görünümünü değiştirmek için adımlar attığını anlatan Sever, koyu renk saçlara yöneldiğini, göğüslerini küçülttürdüğünü ve hatta “prodüksiyona döndüm” diyerek estetik operasyonlara giriştiğini açıkladı. Ancak sonrasında bu durumun kendisini mutsuz ettiğini fark ettiğini belirtti: “Tribe girdim, sonra ne yapıyorum dedim. En sonunda bu halimi sahiplendim.”

“İçimden anne çıktı”

Seray Sever, sözlerinin devamında anne olmanın hayatındaki kırılma noktasına dikkat çekti. “O kadar bir anne çıktı ki içimden, artık dışarıdan bakanlar seksi bir kadın görse bile benim için o çok farklı bir şey. Ben artık anneliğiyle ön planda olan biriyim” ifadelerini kullandı.