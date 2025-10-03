Son Mühür- İzmir siyasetinin en tecrübeli isimlerinden biri olan ve ''CHP'nin çapacısı'' olarak adlandırılan Tacettin Bayır, Şenol Aslanoğlu'nun adaylığı konusunda Genel Merkez'den gelen talimata neden karşı olduğunu açıkladı.

''Son günlerde aldığım telefonlar ve kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duydum.'' hatırlatmasında bulunan Bayır,

''Ben, CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun adaylığına karşı değilim. Ancak CHP gibi köklü ve demokratik bir partide adayların tepeden belirlenmesine, örgütün ve delegelerin yok sayılmasına karşıyım. Yani yönteme karşıyım.'' vurgusunda bulundu.



Genel Merkez'i anlıyorum ama...



''Genel Merkez yöneticilerimizin yaptığı açıklamayı tabi ki de anlıyorum: Şimdi Sayın İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu hapiste ve “Biz il başkanımıza sahip çıkıyoruz.”

Elbette ki herkesin kendi arkadaşına, yol arkadaşına sahip çıkması değerlidir. Tıpkı İl Başkanlığım döneminde Mustafa Balbay 'a sahip çıktığımız gibi...'' diyen Tacettin Bayır,

''Ancak bu açıklama CHP için çalışmak isteyen, aday olmak isteyen yoldaşlarımızın önünü kapatmaktır. Çünkü İzmir İl Örgütü kongrelerini yaptı, delegelerini seçti.

Eğer bu delegeler, seçilmiş il başkanına sahip çıkamayacaksa ve “biz bunu talimatla yerine getiririz” anlayışı hâkim olacaksa, bu durum İzmir örgütünü küçümsemek, yok saymak anlamına gelir.'' hatırlatmasında bulundu.



Her şeye yukarısı karar verecekse?..



''Milletvekili atama, belediye başkanı atama, il başkanı atama… Eğer her şey yukarıdan verilen kararlarla olacaksa, o halde niye delege seçimleri yapıldı, niye ilçe kongreleri gerçekleştirildi? Bunların yalnızca “örgütü oyalamak” için yapılmış olduğunu kimseye anlatamayız.'' diyen Tacettin Bayır,

''Geçmişte “küçük olsun, benim olsun” anlayışıyla hareket edenler bu partiyi iktidara taşıyamadı. Bugün de parti içi demokrasiyi askıya alan anlayışlar, yarın topluma umut veremez. Hepimizin bundan ders çıkarması gerekir. Genel merkezin seçilmiş il delegelerine adeta talimat verir gibi bu davranış sağ partilerde olabilir, ancak sosyal demokrat bir partiye bu tavır yakışmaz.

Ve unutulmamalıdır ki; milletvekili, belediye başkanı, il başkanı belirlemenin en doğru yolu ön seçimdir. CHP’yi iktidara taşıyacak olan, yalnızca üyelerimizin iradesine güvenmektir.'' mesajı verdi.