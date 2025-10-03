İzmir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Bornova ilçesinde cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyardı, yağış gece boyunca sürdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarının ardından kentte beklenen sağanak yağış gece yarısından itibaren başladı. Sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Bornova ilçesinde bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Otobüs şoföründen duyarlı davranış

Bornova Mevlana Mahallesi’nde sel sularının yükselmesi nedeniyle belediye otobüsüne binmekte zorlanan bir kadına otobüs şoförü yardımcı oldu.

Şoför, aracını kaldırıma yanaştırarak kadının güvenle otobüse binmesini sağladı. Aynı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kedi ise suya girip yüzerek geri dönmek zorunda kaldı.

Mahalle sakinlerinden tepki

Bornova Naldöken Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yağış sonrası yaşanan sıkıntıların yıllardır devam ettiğini dile getirdi. Mahalle sakini Rıza Pırgöçgen, “Çocuğumu okula götüremedim.

Defalarca belediyeye bildirdik ama çözüm olmadı. Yaklaşık 20 yıldır aynı sorun yaşanıyor” dedi. Hüseyin Gürpınar ise, “Mahallenin hali ortada. Çocuklar çukura düşme tehlikesi yaşıyor. Arabaların üzerinden atlayarak geçiyoruz. Bir çocuk bu çukura düşse çıkamayacak” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yağış gün boyu etkili olacak

Yetkililer, yağışın aralıklarla gün boyunca devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.