Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik “zimmet” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında CHP İzmir İl'in Eski Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kooperatifte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonda kooperatif yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 29 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif davası çerçevesinde İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alındı.

Savcılık, daha önce İZBETON’a yönelik kooperatif davasında tutuklanan, ekim ayında görülen duruşmada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen ve ardından adli kontrol şartı kaldırılan Şenol Aslanoğlu hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra Dilek Coşkun, Hüseyin Cengiz, Burak Bakır, Elif Sürer, Erdal Şaroğlu ve Yıldırım Kuruoğulları hakkında tutuklama talep edilirken; denetçiler Yılmaz Eroğlu, Kemal Moroğlu, Anıl Demirci ve Mustafa Balcı hakkında ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma talebiyle mahkemeye sevk işlemleri yapıldı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.