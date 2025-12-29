Son Mühür / Yağmur Daştan- Osman Günden- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası binasında gerçekleşen EBSO aralık ayı olağan meclis toplantısında Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, meclis başkanları faaliyet sunumu gerçekleşti. Aralık 2025 meclis toplantısının İZTO’nun salonlarında gerçekleştirecekleri son toplantı olduğunun altını çizen Gökçüoğlu, bu noktada İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

“Coğrafyanın değil; tarihin eseri”

Gökçüoğlu, daha sonra küresel pazarda sessiz ve derinden ilerleyerek kendine güçlü bir temel oluşturan Hong Kong hakkında dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. “Üretim finansmansız olmaz. Küresel sistem bir kez daha her konuda kırmızı kalemle yeniden çiziliyor” sözleriyle açıklamalarına başlayan Gökçüoğlu, “ABD-Çin rekabeti, Avrupa’nın enerji açığı, Rusya’nın yaptırımlarla sıkışması, Orta Doğu’daki sıkıntılar dünyayı zorlu bir sürece doğru ilerletiyor. İstanbul’un 1 ila 2 semti kadar yer kaplayan, 1997 yılında Çin’e bağlanan Hong Kong sessizce yeniden küresel sahneye oturuyor. Cüssesine bakıp küçümseyen yanılır. Dünyadaki bankacılık varlıklarının yüzde 7’si bu küçük şehirde tutuluyor. 400’den fazla uluslararası banka faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Hong Kong yalnızca bir finans merkezi değil; Avrupa’nın ticaret merkezi. Bugünkü stratejik konumu sadece coğrafyanın değil, tarihin de eseri” ifadelerini kullandı.

“Sessiz ve kararlı ilerliyor”

Enerji ve emtia ticaretinin Hong Kong’a kayarken dünya enerji akışlarının da Asya eksenine doğru ilerlediğini aktaran Gökçüoğlu, “Petrokimyasallar, rafine ürünler, batarya malzemeleri ve kritik mineraller de aynı tabloda görülüyor. Peki Hong Kong’daki Türk etkisi nedir? Bankacılık finans, lojistik, teknoloji, perakende, hukuk ve akademide çalışan güçlü bir alan var. Bir kısmı Çin’e gitmek yerine önce Hong Kong’da finansman sağlıyor, hukuk koruma elde ediyor ve Asya Pasifik’e açılıyor. Oradan Seul, Tokyo ve Şangay pazarlarına ulaşıyorlar. Bazı Türk üreticileri Asya raflarına Türk ürünlerini yerleştiriyor; bazıları ise teknolojik anlamda Türk ortaklıklar kuruyor. Hong Kong’dan Türkiye’ye yapılan ticaret yaklaşık 2 ila 2.5 milyar dolar bandında. Türk şirketleri ise Hong Kong’u Asya Merkezi depo ve finansman ofisi olarak kullanılıyor. Hong Kong’u okuyan yeni dünyayı okur. Yükselişi sessiz ve kararlı ilerliyor. Bu şehir Çin-Asya ticaretinde oyun kurallarını yeniden yazacak konumda. Türkiye bu döngüde yer alırsa yalnızca tüketici değil; kural koyucu bir aktör olur. Ancak geride kalırsa başkalarına ayak uydurmak zorunda kalacağımız açıktır. Hong Kong’u biraz daha detaylı incelemek gerekiyor” diye konuştu.