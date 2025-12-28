Gri su sistemi; yatak kapasitesi 200’ün üzerinde olan konaklama tesislerinde, inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’lerde ve 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu hale getirildi. Duş, küvet ve lavabolardan elde edilen gri suyun arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı belirtildi. Bu uygulamayla yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağı bildirildi.

Depolama tanklarının arka ve yan bahçelerde yer altına yerleştirileceği, ön bahçeye konulacak tanklar için ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacağı bildirildi. Yağmur suyu depolamasında kapasitenin, çatının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirleneceği ifade edildi. Gri su depolamasının ise bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak suyun en az yarısını karşılaması gerekecek.

Dünya'da nasıl uygulanıyor?

Almanya’da yağmur suyu sistemi kullanan yapılara su faturasında indirim sağlanıyor. İngiltere’de uygulamanın ilk yılında vergi avantajı sunuluyor. Japonya, 30 bin metrekare üzerindeki tüm binalarda bu sistemi zorunlu tutarken, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 100 metrekareden büyük tüm çatılarda yağmur suyu sistemi şartı bulunuyor. ABD’de 100 binden fazla evde bu sistem farklı amaçlarla kullanılıyor. Avustralya’da yeni konut ruhsatı verilmeden önce yağmur suyu sistemi kurulması isteniyor. Singapur’da şehir su ihtiyacının yüzde 5’i arıtılmış yağmur suyundan karşılanıyor.

Türkiye’de ise 30 büyükşehirden 7’sinde yağmur suyu uzaklaştırma ayrık sistemine geçildi. Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli bu şehirler arasında yer alırken, birçok fabrikanın da topladığı yağmur sularını sulama amacıyla değerlendirdiği belirtildi.