Son Mühür / Yağmur Daştan – Osman Günden- Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (AOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgiler verdi. 6 bin metrekarelik alanda tasarlanan merkez hakkında konuşan Başkan Tezcan, “Rol model olmasını planladığımız merkezimizde Ege’ye bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ALOSBİ’nin yürüttüğü çalışmalara değinerek açıklamalarına başlayan Başkan Tezcan, “Tamamen elektrikli otobüs hattı ile sıfır emisyonlu üretim sağlıyoruz. Yeşil OSB sertifikası bizim için sonuç değil; yeni bir başlangıç. Enerji izleme ve verimlilik sistemlerini yaygınlaştıracağız. Üreten, doğayı koruyan ve geleceği yöneten bir sanayi bölgesi olacağız” ifadelerini kullandı.

Sanayicilere çağrı yaptı: Desteğinize ihtiyacımız var

“ALOSBİ’de hayata geçirdiğimiz sanayicilerin doğrudan yararlanabileceği bir mükemmeliyet merkezi kurduk” sözleriyle devam eden Tezcan, “Bunu gerçekten çok önemsiyoruz ve bunun anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var, maddi desek istemiyoruz; bilginize ve desteğinize ihtiyacımız var. Burada daha Ar-Ge, Ur-Ge nasıl yapılabilir onu konuşur; Ege’de yapılmayan yeni bir organizasyonu hayata geçiririz. Burası şu anda 6 bin metrekare. 450 kişilik konferans salonu var. Mükemmeliyet merkezimize model fabrikayı getirdik. Model fabrika da kurulmak üzere; kurulumu bitmek üzere. Yalın ekonominin nasıl olacağı ve bizlere getireceği artıları bekliyoruz. Buranın daha farkındalık yaratabileceğimiz iş birliklerini geliştirme amacındayız” dedi.

“Yanlış yatırımların önüne geçmeyi planlıyoruz”

Otomasyon sistemlerinin sanayiciler üzerinde her geçen gün yeni farklılıklar çıkardığını da sözlerine ekleyen Tezcan, “Dijitalleşme, robotik ile birlikte daha farklı uygulama modelleri önümüze çıkıyor. Bu alanlarda mükemmeliyet merkezlerimizden faydalanmayı ve yanlış bir yatırım yapmanın önüne geçmeyi planlıyoruz. Bu anlamda rol model olmasını planladığımız merkezimizde Ege’ye bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda vereceğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.