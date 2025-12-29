Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik “zimmet” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bulgular içeren bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli, 27 Aralık Cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler savcılıkta ifade veriliyor

Yeşilyurt Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saat 09.00’da Adliye’ye sevk edildi. Savcılıkta Denetim Kurulu üyelerinin ifadeleri alınırken, Şenol Aslanoğlu ve diğer şüphelilerin ifadeleri ise savcı tarafından tek tek alınıyor.

Bilirkişi raporunda usulsüzlük iddiaları

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, kooperatifin ihale süreçleri ve mali işlemlerine ilişkin çok sayıda usulsüzlük iddiası yer aldı. Rapora göre, yüklenici firmanın karşılaması gereken bazı giderlerin kooperatif bütçesinden ödendiği belirlendi. Bu giderler arasında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de bulunuyor.

Sözleşmeye rağmen ödemeler kooperatiften yapıldı

Raporda, kooperatif ile yüklenici yapı sanayi şirketi arasında 1 Şubat 2022 tarihinde imzalanan “Proje Yönetimi ve Taşeron İnşaat Yapımı Sözleşmesi”nde iş sağlığı ve güvenliği giderlerinin yüklenici tarafından karşılanmasının açıkça düzenlendiği belirtildi. Buna rağmen, söz konusu hizmetlere ilişkin ödemelerin kooperatif tarafından bir danışmanlık ve eğitim şirketine yapıldığı tespit edildi.

Şirket ortaklığı ve ticari ilişki detayı

Bilirkişi raporunda, danışmanlık ve eğitim şirketinin sözleşme tarihinde A.C.A. isimli kişiye ait olduğu, daha sonraki süreçte ise kooperatif yönetim kurulu üyesi ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun şirkete ortak olduğu kaydedildi. Ayrıca 1 Temmuz 2022 ile 4 Nisan 2023 tarihleri arasında bir yönetim kurulu üyesinin kooperatifle ticari ilişki içinde bulunduğu belirtildi.

İhale Komisyonu Kurulmadan Yapım İşi Verildi

Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise ihale süreci oldu. 18 Ocak 2022 tarihli genel kurulda ihale komisyonu kurulmasına karar verilmesine rağmen, komisyonun oluşumu ve çalışma usulüne ilişkin herhangi bir karar alınmadığı ifade edildi. Denetim kurulu üyelerinin de ihale komisyonunda yer almadıklarına dair yazılı beyan sundukları, komisyonun fiilen kurulduğunu gösteren bir belgenin dosyada bulunmadığı vurgulandı. Bu nedenle yapım işinin ihale komisyonu kararı olmaksızın verildiği tespit edildi.

İhale bedelinde kısa sürede büyük artış

Bilirkişi incelemesinde, ihale bedellerindeki artış da yer aldı. Kooperatif ile İZBETON AŞ arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde iş bedelinin KDV dahil 167 milyon 528 bin 903 lira olarak belirlendiği, ancak yaklaşık bir ay sonra aynı işin KDV dahil 260 milyon 797 bin 681 liraya yeniden ihale edildiği kaydedildi.

Vergi kaybı ve ek yük iddiası

Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki arsanın kooperatif üzerine devrinin yapılmaması nedeniyle kooperatifin KDV muafiyetini kaybettiği, bu durumun yaklaşık 7 milyon lira KDV ve 1 milyon lira kurumlar vergisi yükü doğurduğu belirtildi.

Kooperatif bütçesinden yapılan diğer harcamalar

Yüklenici firmanın karşılaması gereken elektrik, su, güvenlik, kira, stopaj ve kule vinç giderlerinin de kooperatif bütçesinden ödendiği ifade edildi. Ayrıca yüklenici tarafından kullanılan demirbaşların kooperatif tarafından alındığı, kooperatifte yalnızca bir personel bulunmasına rağmen üç cep telefonu satın alındığı ve bazı demirbaşların genel kurul kararı olmaksızın rayiç bedelin altında satıldığına dair tespitler raporda yer aldı.

Soruşturmanın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporu doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda 27 Aralık’ta aralarında Şenol Aslanoğlu ile kooperatif yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Aslanoğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce tutuklu yargılandı ve 14 Ekim’de tahliye edilmişti.

Soruşturma, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından verilecek kararlarla netlik kazanacak.