Son Mühür/Merve Turan- Ege Turizm İşletmeleri ve Konaklama Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, Ege Bölgesi'nde Turizm ile ilgili her şeyin olduğunu belirtti. "Un, yağ, şeker var biz biraz daha karıp helvamızı yapıp tanıtacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr Cemil Tugay da her zaman bizim yanımızda, bize destek" dedi.

TÜROFED ve TGA seçimleri...

"İki iddialı seçimde güven oyu alan İşler, Önce TÜROFED, ardından TGA seçimlerini anlattı.

"Aralık ayı buram buram turizm kokarak geçti. Tabii ki TTI dediğimiz Travel Turkey vardı. Bu, İzmir’in hatta Ege’nin ve Türkiye’nin önemli fuarlarından biri. İstanbul’daki EMITT Fuarı’ndan sonra turizmciler için en önemli fuarlardan biri ve aynı zamanda uluslararası bir kimliği de var. Onu hemen atlatır atlatmaz, arkasından 13 Aralık’ta Antalya’da Türkiye Otelciler Federasyonu’nun genel kurulu vardı. Orada tekrar seçimler oldu, yeniden yönetim kuruluna girdik ve büyük ihtimalle TÜROFED Başkan Yardımcılığı görevimiz de devam edecek.

Hemen arkasından ülke ve Türkiye için çok ciddi bir projeye sahip olan Turizm Geliştirme Ajansı var. Bu ajans, Türkiye turizminin tanıtımı ve turizm altyapısı için projelerin üretildiği ve desteklendiği çok önemli bir yapı. Burada görev almak adeta milli bir görev gibi. Türkiye’nin çok değerli, seçilerek gelen turizmcileri bu yapıda yer alıyor.

21 Aralık’ta sandıkların kurulduğu yerlerde; İzmir’de iki tane (biri Çeşme’de, biri Bornova’da), Ege Bölgesi olarak bir diğeri Afyon’da olmak üzere, tüm Ege Bölgesi’nde çok ciddi bir seçim yapıldı. Bu seçim, laf olsun diye değil; seçim kanununa uygun şekilde yapılan, resmi bir süreçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki yerel görevlerle birlikte, il ve ilçe turizm müdürlüklerinin destekleriyle, müşahitlerin de bulunduğu çok önemli bir seçimdi. Sektör temsilcileri gidip oylarını kullandı ve oy farkıyla kazananlar belirlendi.

Bu vesileyle Ege Bölgesi’ndeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Özellikle ETİK’in yanında tüm TÜROFED bölge başkanları, ama en çok da bizim bölgemizden ÇEŞTOP Başkanı Sayın Orhan Belge, Alaçatı Derneği Başkanı Kerim Ünsal Bey, Alaçatı Platformu’ndan Mehmet Ali Bey ve ismini sayamadığım birçok paydaşımız bu projenin arkasında durdu, bizi destekledi. Bugüne kadar TGA bütçelerinden bölgemize pay almak için oluşturduğumuz projelerle, bu bölgedeki turizmin tanıtımı ve altyapısının gelişmesi için çalışacağız."

Şimdi tanıtım zamanı...

İşler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, İzmir'in turizmden daha büyük pay alabilmesi için çalıştığını vurguladı.

"Süreç içerisinde birlikte çalıştıkça, farklı bakış açılarının üzerine gidilmesi gerektiğini, İzmir sevdasıyla tutuşan bir belediye başkanımız olduğunu çok net şekilde gördük. Zaten farklı şeyler yapmayı seviyor, alışılagelmişin dışına çıkmak istiyor. Bunlardan biri de hepinizin bildiği gibi elektrikli bisiklet taksiler...

İzmir’in bu kadar sorunu varken, turizmcilerle bu kadar zaman ayırıp bizi dinleyen, dertlerimize ortak olan bir başkana sahibiz. Dolayısıyla Cemil Bey’in turizme ve turizmcilere yaklaşımını son derece kıymetli buluyoruz. Bu bisiklet taksiler de İzmir için çok uygun. Çevreci, rahat, kolay ulaşım aracı...



Bisiklet taksiyle ilgili bazı çevrelerde Avrupa’da böyle bir örnek yok, Hindistan var diyenler çıktığını bunun tamamen siyasî bir yajlaşım olduğuna dikkat çekti.

"Biz bu açıklamaları siyasi olarak görüyoruz. Karşılıklı taş atma şeklinde algılıyoruz. Turizmciler olarak siyaset üstü bakmalıyız. “İnsan köleliği”, “insan gücünün kötü kullanımı” gibi tanımlamalar tamamen siyasi söylemler.

Biz şuna bakıyoruz: Bu araçlar elektrikli, insan gücüne dayanmıyor ve çevreci. Yerli ve yabancı turistleri normal araçlarla gezdirdiğimizde park sorunu var, trafik sorunu var ve insanlar şehri yaşayarak gezemiyor. Oysa bu araçlarla şehir içselleştirilerek gezilebiliyor."



Deniz de çok önemli...

Maalesef kruvaziyer turizminde de geri kaldık. Bu sene limanda bazı sıkıntılar var. Bununla ilgili çözüm önerileriniz var mı? sorusunu içtenlikle yanıtlayan İşler, ortak akılla başarının geleceğini söyledi.

"Kruvaziyer turizmi çok önemli bir turizm dalı. İzmir, önceki dönem Ticaret Odası Ekrem Demirtaş döneminde ve Sayın Aziz Kocaoğlu başkanlığı zamanında çok iyi bir ahenk yakalamıştı. Ancak daha sonra görev değişimleriyle bu konu ihmal edildi. Bugün Galataport’un yapılmasıyla birlikte Kuşadası öne çıkarken, İzmir biraz geri planda kaldı. Bu noktada İzmir’in yetkin isimlerinin bir araya gelerek kruvaziyer turizmini yeniden masaya yatırması gerekiyor."

İzmir avantajlı...

"Butik otellerimiz, küçük otellerimiz ve 4-5 yıldızlı otellerimizin oda sayılarının Antalya’ya göre daha az olması, bizi yeni turizm çeşitliliklerine daha hızlı adapte edebiliyor. Ege’nin en önemli unsurlarından biri de rüzgârıdır. Bu rüzgârı dezavantaj olarak görmeyelim. Yüzyıllardır insanların sıcaklardan kurtuluşu olmuştur. Bu rüzgârı İzmir’in bir turizm çeşitliliği olarak değerlendirebiliriz."

Rüzgarın evi Foça...

Sizin Foça’da turizmi on iki aya yayma hedefiniz olduğunu görüyorum. Üç büyük organizasyonunuz var, sezon zaten Mayıs’ta başlıyor. Artık “on iki ay Foça” diyebilir miyiz?

"Zaten turizmin en büyük sıkıntılarından biri, Türkiye turizmini 12 aya yayamamak. Bu sektör mevsimselliğin ötesine geçmek zorunda. Antalya bunu bir nebze başardı; bugün sekiz ayı devirdi, dört ay için uğraşıyor. O dört ayı da başardığında Türkiye turizmini 12 aya yaymış olacağız. Kışın futbol sahaları, golf turizmi ve etkinlik programlarıyla bunu başardılar. Ayrıca Avrupa’daki orta yaş üstü turistlerin, kışın daha düşük maliyetlerle tatil yapabilmesine olanak sağladılar. Kapalı havuzlar ve spa imkânlarıyla bu çark dönüyor."

Foça'da üç büyük organizasyon...

Ege'nin rüzgarın çok önemli... Bunu avantaja çevirmek için çalışmalar yapan İşler 2026 yılında üç büyük organizasyonu planladıklarını belirtti.

"Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve yönetim kurulu ile birlikte destinasyon noktasını zenginleştirmek için Foça'yı önerdik. Tenis, bisiklet ve yelken sporu otelde yapılıyordu. Yeni Foça ve Reha Midilli Phakai Yelken Kulüpleri de katıldı. Foça'da etkinliklere başladı. Ocak ayının ikinci yarısında 250 sporcunun yarışacağı ikinci bacak Tecno 293 wind surf ulusal yarışması yapacağız. Mart ayında üçüncü bacak yapılacak... Nisan ayında ise Dünya Şampiyonası'nda buluşacağız. Dünya Şampiyonası çok önemli. Burada yapılması çok büyük başarı... Kaymakamımız İhsan Emre Aydın da büyük destek verdi. En büyük ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'dan geldi. Böylesi büyük bir organizasyonda üstümüze düşen görev neyse yapacaklarını ifade etti."

Foça'ya yabancı yayın kuruluşları, ulusal kanallar ve gazetecilerin de akınına uğrayacağını belirten İşler böylesi büyük bir organizasyonu Foça'ya kazandıranlara ve Foçalı hemşerilerine teşekkür etti.