Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarını yayımladı.

Çalışma, Türk lirasının Türkiye genelinde hangi bölgelerde daha güçlü, hangi bölgelerde daha zayıf kaldığını ortaya koyarken, özellikle büyükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu illeri arasındaki fiyat farkını bir kez daha ortaya koydu.

İstanbul açık ara en pahalı

2024 verilerine göre Türkiye genelinde fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge İstanbul (TR10) oldu. 112,6 endeks puanına ulaşan İstanbul, ülke ortalamasına kıyasla yüzde 12,6 daha pahalı bir yaşam sundu.

Buna karşılık Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan TRC3 bölgesi, 91,5 endeks puanı ile Türkiye’nin en ucuz bölgesi olarak kayıtlara geçti. Bu bölgedeki fiyatlar, ülke ortalamasının yaklaşık yüzde 8,5 altında kaldı.

Konut harcamalarında İstanbul farkı büyütüyor

Hane bütçesinin en büyük kalemi olan konutta bölgesel farklar dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge: İstanbul – 147,3 puan

En düşük konut maliyetleri: Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan – 73,8 puan

Bu tablo, İstanbul’da barınma maliyetlerinin ülke ortalamasının çok üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

Eğitim ve sağlıkta da tablo değişmedi

Eğitim ve sağlık harcamalarında da İstanbul, en pahalı bölge konumunu korudu.

Eğitim harcamaları:

En pahalı: İstanbul – 138,8 puan

En ucuz: Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan – 58,6 puan

Sağlık harcamaları:

En pahalı: İstanbul – 136,8 puan

En uygun fiyatlar: Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt – 73,6 puan

Ulaşım grubunda da İstanbul 103,8 puan ile en pahalı bölge olurken, TRC3 bölgesi 95,2 puan ile en düşük maliyetli bölge olarak belirlendi.

Gıdada sürpriz liderlik: İstanbul değil, Balıkesir-Çanakkale

Gıda ve giyim harcamalarında tablo değişti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde en pahalı bölge: Balıkesir ve Çanakkale – 106,0 puan

En ucuz gıda harcamaları: Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt – 95,1 puan

Giyim ve ayakkabı grubunda da Balıkesir-Çanakkale 108,4 puan ile zirvede yer alırken, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesi 87,1 puan ile en düşük fiyatların görüldüğü bölge oldu.

Sosyal yaşamda İzmir öne çıktı

Dışarıda yeme-içme ve konaklama gibi sosyal yaşam harcamalarında İzmir, 113,8 puan ile Türkiye’nin en pahalı bölgesi oldu. Aynı harcama grubunda en düşük fiyat düzeyi Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan hattında ölçüldü.

Eğlence ve kültür harcamalarında ise

En pahalı bölge: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova – 105,0 puan

En ucuz bölge: Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye – 93,4 puan

Ev eşyası harcamalarında en yüksek fiyatlar Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta görülürken, en düşük seviye Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir bölgesinde kaydedildi.

Haberleşmede fark sınırlı kaldı

İnternet ve telefon ücretlerinin ülke genelinde benzer seyretmesi nedeniyle haberleşme grubunda bölgesel farklar görece sınırlı kaldı.

En pahalı bölge: İzmir – 102,3 puan

En ucuz bölge: Aydın, Denizli ve Muğla – 97,4 puan

Alkollü içecek ve tütünde fiyatlar neredeyse aynı

Alkollü içecekler ve tütün grubunda bölgeler arasındaki fark en düşük seviyede gerçekleşti. Endeks değerleri 99,6 ile 100,1 arasında değişerek fiyatların ülke genelinde neredeyse aynı olduğunu gösterdi.