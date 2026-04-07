Ekranların ve tiyatro sahnelerinin en sevilen yüzlerinden biri olan Şenay Gürler, izleyicilerin gündeminde kalmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok ödül kazanan Gürler'in yaşamı merak ediliyor.

ŞENAY GÜRLER KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Oyuncu Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine tiyatroyla başlayan usta isim daha sonra televizyon ve sinema dünyasına hızlı bir geçiş yaptı. Gürler, oynadığı karakterlere kattığı kendine has üslubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Oyunculuğunun yanı sıra kusursuz diksiyonu ve etkili ses tonuyla da öne çıkan Gürler, kariyeri boyunca sayısız belgesel ile kültür-sanat programında sunuculuk görevini de başarıyla yürüttü.

ŞENAY GÜRLER KAÇ YAŞINDA?

Yıllar geçmesine rağmen enerjisinden, zarafetinden ve üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncunun yaşı, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. Ünlü oyuncu bu yıl itibarıyla 59 yaşının içinde bulunuyor. Yaşına rağmen setlerdeki dinamik yapısıyla genç kuşak oyunculara ilham vermeye devam ediyor.

ŞENAY GÜRLER HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Şenay Gürler'in kariyerindeki en büyük kırılma noktası, şüphesiz 2004-2009 yılları arasında izlenme rekorları kıran "Avrupa Yakası" dizisi oldu. Orada hayat verdiği "Fatoş" karakteri, Türk televizyon tarihinin en ikonik komedi rollerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Ekranların çok izlenen yapımlarından olan "Kaçak Gelinler", "Kış Güneşi", fırtınalar koparan "Çukur" ve son dönemin iddialı projelerinden "Sakla Beni" gibi dizilerde kilit rollere hayat verdi. Sadece dizilerle sınırlı kalmayıp beyaz perdede de başrol ve yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkan Gürler, bu başarılı serüvenini çeşitli prestijli ödüllerle taçlandırdı. Etkili performansı ve bitmeyen enerjisiyle sanat yolculuğuna bugün de aktif olarak devam ediyor.