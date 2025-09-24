Son Mühür - Süper Lig’in köklü takımı Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Semih Şentürk, kulübün eski başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Olay yaratacak sözler

Koç’un görev dönemi ve yönetim tarzını değerlendiren Şentürk’ün açıklamaları, sarı-lacivertli taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Şentürk, Koç’un başkanlığı süresince camiayı birleştirmekte zorlandığını ve altyapıya gereken ilgiyi göstermediğini ifade etti.

Şentürk'ün sözleri şu şekilde:

"Üzülerek söylüyorum, başkan camiayı birleştiremedi. 4 sene altyapıda çalıştım; başkanla diyaloğum olmadı ya. Arda ve Yusuf'u çıkardık, başkan bir kere aramadı altyapıda ne oluyor diye. Başkan da iletişim eksikliği vardı"