Son Mühür - La Liga’nın 6. haftasında deplasmanda Levante ile karşılaşan Real Madrid, rakibini 4-1 mağlup ederek hem yenilmezlik serisini devam ettirdi hem de liderliğini pekiştirdi. Milli oyuncu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldığı maçta sergilediği etkili oyun ve yaptığı asistle öne çıkan isimlerden biri oldu. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Jr’ın dış ayakla kaydettiği şık golle 1-0 öne geçti. 10 dakika sonra ise Brezilyalı yıldız, Franco Mastantuono’ya yaptığı asistle skoru 2-0’a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Levante, 54. dakikada Etta Eyong’un golüyle skoru 2-1’e getirerek farkı bire indirdi. Ancak Real Madrid bu gole gecikmeden cevap verdi. 64. dakikada Kylian Mbappe’nin penaltıdan kaydettiği golle fark yeniden ikiye çıktı: 3-1.

Güler'den müthiş asist

Golden yalnızca iki dakika sonra Arda Güler bir kez daha sahneye çıktı. Savunma arkasına gönderdiği harika pasla Mbappe’yi topla buluşturdu. Fransız yıldız bu fırsatı değerlendirdi ve skoru 4-1 yaparak maçın sonucunu belirledi.

Gündem oldu

Arda Güler, 90 dakika boyunca sahada kaldığı karşılaşmada 64 kez topla buluştu, yüzde 90 pas isabet oranıyla oynadı (45/50), 2 top kapma, 5 kazanılan ikili mücadele ve 4 kilit pasla Real Madrid’in en etkili oyuncularından biri oldu. Genç yıldızın yaptığı asist, La Liga’daki ikinci asistine imza atmasını sağladı. Ancelotti'nin ayrılığının ardından daha fazla süre almaya başlayan Arda Güler, İspanyol basınından tam not aldı. Milli oyuncu için “Arda Güler şaşırtmaya devam ediyor” yorumları yapıldı. Ligde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Real Madrid puanını 18’e çıkararak zirvedeki yerini korurken, Levante 4 puanda kalarak alt sıralarda kaldı.