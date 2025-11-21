Prof. Dr. Selman Öğüt, uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmış bir akademisyen ve eski üniversite rektörü olarak biliniyor. 1984 doğumlu Öğüt, Mekke'de dünyaya geldi ve ailesi Tokat kökenli olarak Türkiye'ye bağlandı. Alperen Şengün'ün "Rakı milli içkimizdir" açıklamasına sert tepki göstererek milli forma eleştirisinde bulundu ve bu sözler geniş tartışma yarattı.

Selman Öğüt Kimdir Kaç Yaşında Nereli

Selman Öğüt, 1984 yılında Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu ve şu an 41 yaşında. Ailesi Tokat kökenli olarak Türkiye bağlantılı büyüdü, çocukluğunu Mekke'de geçirdi. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Uluslararası hukuk üzerine uzmanlaşan Öğüt, Almanya ve İngiltere'de eğitim aldı. Akademik kariyerinde Marmara Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde görev yaptı, kitaplar yazdı ve makaleler yayınladı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde rektörlük üstlendi, ancak görevinden ayrıldı. Öğüt, uluslararası örgütlerin sorumluluğu gibi konularda çalışmalar yürüttü ve eğitim yönetimi alanında deneyim kazandı. Kişisel hayatında ailesi ilahiyat ve sosyoloji alanlarında tanınan isimlerden oluştu.

Selman Öğüt Akademik Kariyeri ve Görevleri

Selman Öğüt, hukuk fakültelerinde öğretim üyeliği yaptı ve araştırma görevlisi olarak başladı. Doktora sonrası milletlerarası hukuk anabilim dalında ilerledi, BM Güvenlik Konseyi'nin yapılandırılması üzerine eserler verdi. Üniversite rektörlüğü döneminde yönetim deneyimi edindi, uluslararası hukuk komisyonlarında yer aldı. Öğüt, Avrupa Birliği enstitüsünde eğitim aldı ve Erasmus programı kapsamında yurtdışında bulundu. Akademik yayınlarında uluslararası örgütlerin hukuki sorumluluğu ön plana çıktı, kitapları hukuk çevrelerinde referans kabul edildi. Kariyerinde öğretim ve idari görevler birleştirdi, genç akademisyenlere yol gösterdi. Bu süreç, uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmasını sağladı ve eğitim kurumlarında etkili roller üstlenmesine olanak tanıdı.

Selman Öğüt Alperen Şengün Hakkında Ne Dedi Açıklamaları

Selman Öğüt, NBA oyuncusu Alperen Şengün'ün rakı ile ilgili açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Öğüt, "Rakı bizim milli içeceğimiz değildir, alkolü özendiremezsin, hele milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın, o şerefli formayı hak etmiyorsun" ifadelerini kullandı. Anayasa'nın 58. maddesini hatırlatarak gençleri alkolden koruma yükümlülüğünü vurguladı, yetkilileri göreve çağırdı. Bu paylaşım, Şengün'ün Türk mutfağını tanıttığı videoya yanıt olarak yapıldı ve geniş tepki çekti. Öğüt'ün sözleri, milli sporcunun kültürel ifadelerine yönelik eleştiri olarak kaydedildi. Açıklama sonrası tartışmalar büyüdü, Şengün'e destek mesajları arttı. Öğüt, geçmişteki bazı ifadeleriyle de gündeme geldi ve bu tepki yeni bir tartışma başlattı.