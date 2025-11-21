Bez Bebek dizisindeki olaylarla ilgili tartışmalar sürerken, Evrim Akın'a destek veren nadir isimlerden biri Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gül Onat oldu. Asena Keskinci'nin iddialarına karşı Akın'ı savunan Onat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda eski meslektaşını koruyan ifadeler kullandı. Bu çıkış, sektördeki kutuplaşmayı gözler önüne serdi ve eski dizilerden tanıdık isimlerin tepkilerini gündeme taşıdı.

Gül Onat Kimdir Sihirli Annem Kariyeri

Gül Onat, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından biri olarak uzun yıllara dayanan kariyeriyle tanındı. 1949'da İstanbul'da doğan Onat, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu ve profesyonel hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. Sihirli Annem dizisinde Perihan Abla karakterini canlandırarak geniş kitlelerce sevildi, fantastik komedi türündeki bu rolle hafızalarda yer etti. Kariyerinde Bizimkiler, Aşk-ı Memnu gibi klasik yapımlarda rol aldı, seslendirme çalışmaları yaptı. Tiyatro kökenli eğitimiyle doğal oyunculuğu öne çıkan Onat, çeşitli ödüllere layık görüldü. Sihirli Annem'in yeniden çekiminde de yer alan Onat, sektördeki saygın konumunu korudu ve genç oyunculara örnek oldu.

Gül Onat Evrim Akın Hakkında Ne Dedi?

Gül Onat, Asena Keskinci'nin Evrim Akın hakkındaki iddialarına tepki göstererek Akın'ı savundu. Sosyal medya paylaşımında Onat, Akın'ı "çok değerli bir oyuncu" olarak tanımladı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Onat, "Evrim gibi birini tanımaktan gurur duyuyorum, o bir hanımefendi" ifadeleriyle destek verdi. Bu açıklama, eski set çalışanlarının Akın'a yönelik eleştirilerine karşı nadir olumlu tepkilerden biri oldu. Onat, paylaşımında sektördeki linç kültürüne de değindi ve Akın'ın profesyonelliğini vurguladı. Bu sözler, tartışmalara yeni bir boyut kattı ve Onat'ın Akın'la geçmişteki meslektaşlık bağlarını yansıttı. Açıklamanın ardından Onat, yorumlara yanıt vermedi ve konuyu kapatmayı tercih etti.

Evrim Akın'dan Asena Keskinci'ye Yanıt

Evrim Akın, Asena Keskinci'nin Bez Bebek setindeki şiddet ve psikolojik baskı iddialarını reddetti, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Akın, Keskinci'nin babasıyla uzun süredir birliktelik yaşadığını doğruladı ancak geçmiş iddiaları yalanladı. Gül Onat'ın desteği, Akın'a gelen nadir olumlu tepkilerden biri olarak öne çıktı. Diğer yandan set çalışanları Arzu Yurter ve Şahin Yiğit gibi isimler Keskinci'yi destekledi, Akın'ın davranışlarını eleştirdi. Bu kutuplaşma, çocuk oyuncuların set koşulları ve ekip ilişkileri üzerine tartışmaları artırdı. Sektördeki eski projelerden gelen tepkiler, olayların yıllardır süren etkisini gösterdi ve kamuoyunda geniş yer buldu.