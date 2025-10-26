Selin Ciğerci, Türkiye’nin tanınmış internet fenomenlerinden biri olarak biliniyor. Babası, tekstil sektöründe iş insanı olarak tanınıyor ve bir dönem İstanbul Zeytinburnu’nda hazır giyim markası işletmeciliği yaptı. Selin Ciğerci babasının adı net olarak kamuya açıklanmadı; ancak köken olarak Konyalı bir aileden geliyor. Medyada sıkça Selin Ciğerci’nin babasının Defacto’nun sahibi olduğu yönünde iddialar gündeme gelse de, Defacto’nun resmi sahibi Zeki Cemal Özen.

Selin Ciğerci, sosyal medya fenomenliğiyle başladığı kariyerini iş dünyasında kozmetik ve güzellik sektörüne taşıyarak başarılı bir girişimci haline geldi. 1984 yılında İstanbul’da doğan Ciğerci, gençlik yıllarında sosyal medyada dikkat çekici paylaşımlar yapmaya başladı ve kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi elde etti. Fenomen olarak adını duyurduktan sonra kendi markasını kurmaya odaklandı.

Selin Ciğerci’nin Babası Kimdir?

Selin Ciğerci’nin babası, Konya kökenli bir iş insanı. Hazır giyim sektöründe önemli bir markanın sahipliğini yaptı ancak detaylı adı açıklanmadı. Ciğerci, babasının tekstil sektöründeki başarıları sayesinde daha iyi bir yaşam standartına kavuştu. Magazin haberlerinde Selin Ciğerci, babasının bir dönemin ünlü hazır giyim markası sahibi olduğunu ve daha sonra bu şirketi sattığını belirtti.

Babasının Firması ve Defacto İddiası

Selin Ciğerci’nin babası hakkında “Defacto’nun sahibi mi?” sorusu sıkça soruluyor. Ancak Defacto’nun resmi sahibi ve kurucusu Zeki Cemal Özen olarak biliniyor. Selin Ciğerci’nin babasının Defacto’da kısa süreli ortaklık veya işletmecilik yaptığı yönünde söylentiler mevcut, fakat markanın ana sahibi olduğu bilgisi kesin değil. Sonuç olarak, Selin Ciğerci'nin babasının Defacto'nun kurucusu veya sahibi olduğu iddiası resmiyet taşımıyor. Ciğerci'nin babası tekstil sektöründe tanınan bir isim olsa da Defacto'nun ana sahibi değil.