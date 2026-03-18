Bayram hazırlıkları ve seyahat planları açısından bu tarihin netleşmesi büyük önem taşıyor. Peki 18 Mart 2026'da üniversiteler tatil mi, yoksa dersler normal şekilde devam mı edecek? Arefe günü üniversitelerde ne olacak? İşte Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelen bu tarihte üniversitelerin durumuna dair merak edilen tüm detaylar.

18 Mart'ta üniversiteler açık mı?

18 Mart 2026 Çarşamba günü, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak büyük bir anlam taşısa da resmi tatil kapsamında değerlendirilen bir gün değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 18 Mart, tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri normal akışında devam ediyor. Öğleden sonra da dersler sürecek ve yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

Arefe günü üniversiteler tatil mi?

Asıl yarım gün tatil uygulaması 19 Mart 2026 Perşembe gününe, yani Ramazan Bayramı arefe gününe denk geliyor. Kanun gereği arefe günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlıyor. Üniversitelerde sabah saatlerinde dersler ve sınavlar yapılabiliyor ancak öğleden sonra eğitime ara veriliyor. Bu uygulama hem kamu üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri için geçerli. Yine de bazı üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre farklı düzenlemeler yapması mümkün olduğundan öğrencilerin kendi kurumlarının duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

2026 Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Arefe günü olan 19 Mart Perşembe öğleden sonra başlayan resmi tatil, bayramın üç günüyle birlikte toplamda 3,5 gün sürüyor. Bayramın cuma gününe denk gelmesi sayesinde hafta sonuyla doğal olarak birleşiyor. Üniversite öğrencileri 23 Mart Pazartesi günü derslerine kaldıkları yerden devam edecek.

Okullar 18 Mart'ta tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona eriyor. Bu nedenle ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullar 18 Mart'ta zaten ara tatil kapsamında kapalı. Ancak bu durum üniversiteler için geçerli değil; üniversitelerde MEB takvimi uygulanmıyor.