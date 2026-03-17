Özellikle bayram tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar ve şehir dışından gelen ziyaretçiler, Anıtkabir'i ziyaret etmek için plan yapıyor. 2026 Ramazan Bayramı öncesinde yapılan araştırmalar da "Anıtkabir bayramda açık mı" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Anıtkabir bayram günlerinde ziyaret edilebiliyor

Anıtkabir, resmi tatiller ve dini bayramlar dahil yılın büyük bölümünde ziyaretçilere açık. Bu nedenle Ramazan Bayramı günlerinde de Anıtkabir'i ziyaret etmek mümkün. Bayram dönemlerinde özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar bayram ziyaretlerinde Anıtkabir'e giderek Atatürk'e saygı duruşunda bulunuyor.

2026 Ramazan Bayramı'nda ziyaret saatleri

Ziyaret saatleri yıl içinde belirli dönemlere göre değişiyor. İlkbahar dönemine denk gelen tarihlerde Anıtkabir genellikle saat 09.00'da ziyarete açılıyor ve 16.30'a kadar ziyaret kabul ediliyor. Ramazan Bayramı'nın bu tarih aralığına denk gelmesi nedeniyle ziyaretlerin aynı saatler içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bayramın özellikle ilk günü Anıtkabir'de yoğunluk yaşanabiliyor.

Bayramda Anıtkabir'e yoğun ziyaretçi geliyor

Her yıl dini bayramlarda Anıtkabir'de dikkat çeken bir ziyaretçi yoğunluğu oluşuyor. Aileler, öğrenciler ve turistler bayram günlerinde Anıtkabir'e giderek Mozole alanında saygı duruşunda bulunuyor ve Anıtkabir Müzesi'ni ziyaret ediyor. Bayram atmosferiyle birlikte Anıtkabir çevresinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluşabiliyor.

Yetkililer ziyaret planı yapan vatandaşların özellikle sabah saatlerini tercih etmesini öneriyor. Böylece hem yoğunluk daha az oluyor hem de ziyaret daha rahat gerçekleşiyor. Bayram günlerinde Anıtkabir, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin buluşma noktalarından biri haline geliyor.