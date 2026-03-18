Borsa 9 gün kapalı mı sorusu Ramazan bayramı öncesi sıkça sorulmaya başlandı. Ancak Borsa İstanbul idari izin kapsamında değerlendirilmiyor. BİST yalnızca resmi bayram günlerinde kapalı kalacak ve tatil sonrasında normal işlem saatleriyle faaliyetine devam edecek.

2026 Ramazan Bayramı'nda borsa ne zaman kapanacak?

Borsa İstanbul, bayramın arefe günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü yarım gün çalışacak. İşlemler sabah normal saatinde başlayacak ve saat 13.00'te sona erecek. Öğleden sonra tüm piyasalarda alım satım işlemi yapılamayacak. Yatırımcıların arefe günü gerçekleştirmek istedikleri işlemlerini sabah seansında tamamlaması gerekiyor.

Borsa kaç gün kapalı kalacak?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil günleri olan 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar tarihlerinde Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. Arefe günü öğleden sonra da eklendiğinde borsa toplamda 3,5 gün boyunca işlem görmeyecek. Hafta sonunun bayramla birleşmesi yatırımcılara ek bir bekleme süresi yaratmıyor çünkü cumartesi ve pazar zaten işlem dışı günler.

Borsa ne zaman açılacak?

Bayram tatilinin ardından Borsa İstanbul, 23 Mart 2026 Pazartesi günü normal mesai saatlerinde yeniden faaliyete geçecek. Tüm piyasalarda işlemler olağan akışında devam edecek. Arefe günü veya öncesinde yapılan hisse satışlarının nakit karşılıkları ise takas süreleri nedeniyle bayram dönüşü yatırım hesaplarına yansıyacak.

Bayramda ATM ve internet bankacılığı çalışacak mı?

Banka şubeleri bayram süresince kapalı olsa da ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri 7 gün 24 saat aktif kalacak. Para çekme, havale, EFT gibi temel işlemler bayram boyunca dijital kanallar üzerinden yapılabilecek. Arefe günü ise banka şubeleri öğle saatlerine kadar hizmet verecek ve saat 12.30 civarında kapanacak.