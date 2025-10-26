Selen Görgüzel, Türk televizyon, müzik ve sahne dünyasında geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Son yıllarda hem oyunculuğu hem de sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Kişisel hikâyesi ve profesyonel başarısı ile sanat dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

Selen Görgüzel Kimdir?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da doğdu. Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu olarak biliniyor. Lise eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran Lisesi’nde tamamladı. Medya sektörüne öğrencilik yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında çalışarak adım attı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Zirvedeki Sesler” adlı programı sunarak ekran hayatına başladı.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi popüler dizilerde rol aldı. Özellikle Hamdi Alkan yönetimindeki “O Hayat Benim” dizisindeki Cevriye karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı. 2017 yazında Türk Malı dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Sanat ve müzik kariyerini de sürdüren Görgüzel; sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalıyor.

Aslen Nereli ve Kaç Yaşında?

Selen Görgüzel’in doğum yeri İstanbul’dur, ancak ailesi Kırklareli kökenli. Babası Kırklareli Lüleburgaz Karacaköy’den, annesi Babaeski Çiftlikköy’dendir. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Görgüzel, özel hayatında iki evlilik yaptı. İlk evliliğinden İlknaz adlı bir kızı bulunuyor. Sosyal hayatında enerjik ve samimi tarzıyla tanınıyor; televizyon ekranlarında ve sahnede aktif bir sanat yaşamı sürdürüyor..