Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çatısı altında gerçekleştirilen karnaval, konserlerden atölye çalışmalarına, sergilederden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir program sunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen grupların sahne aldığı festivalin uluslararası katılımı her yıl artarak büyüyor.

Adana Portakal Çiçeği Festivali kortej yürüyüşü ne zaman?

Festivalin en çok merak edilen etkinliklerinden biri olan kortej yürüyüşü, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Renkli kostümler, bando takımları ve dans gösterileriyle Adana sokaklarını şenlendiren kortej, her yıl binlerce kişinin izlediği unutulmaz bir görsel şölene dönüşüyor.

Katılımcı işletmeler için başvurular açıldı

Festival organizasyonu, karnavala dahil olmak isteyen işletmeler için başvuru sürecini başlattı. Konser, atölye, sergi veya gastronomi etkinlikleriyle karnavala katılmak isteyen işletmelerin başvurularını festivalin resmi internet sitesi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvuruların sona ermesinin ardından detaylı etkinlik programının 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Adana Portakal Çiçeği Festivali neden bu kadar popüler?

Portakal Çiçeği Karnavalı, yalnızca bir müzik festivali değil; aynı zamanda Adana'nın tarım mirasını, mutfak kültürünü ve baharın gelişini kutlayan kapsamlı bir organizasyon. Kentin simgesi haline gelen portakal ağaçlarının çiçek açtığı nisan ayında düzenlenmesi, festivale ayrı bir anlam katıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Adana mutfağının eşsiz lezzetlerini tadma, sokak sanatçılarını izleme ve şehrin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buluyor.

Festival programı ne zaman açıklanacak?

Organizasyon komitesi, 2026 yılı etkinlik programını henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Katılımcı işletme başvurularının tamamlanmasının ardından konser, söyleşi, workshop ve gastronomi alanlarını kapsayan detaylı programın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Vatandaşlar, festivalin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel gelişmeleri takip edebilir.