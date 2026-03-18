Ekim 2025'te piyasaya sürülen Battlefield 6, çıkışının ilk haftasında 750 bin anlık oyuncuya ulaşarak dikkat çekici bir performans sergilemişti. Ancak aradan geçen beş aylık sürede oyuncu sayısı ciddi oranda geriledi ve 50 binin altına düştü. EA Games'in bu ücretsiz oynama etkinliğiyle azalan ilgiyi yeniden canlandırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Battlefield 6 ücretsiz oynama ne zaman başlıyor?

Battlefield 6 ücretsiz oynama etkinliği 17 Mart 2026 Salı günü saat 15.00'te başladı. Kampanya 24 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu bir haftalık süre zarfında oyuncular, oyunu PC, PlayStation ve Xbox platformlarından indirerek deneyimleyebilecek. Etkinlik kapsamında yalnızca çok oyunculu modlar açık olacak; hikaye modu bu kampanyaya dahil edilmedi. Deneme süresinde elde edilen tüm ilerlemeler, oyunu satın alan kullanıcılarda korunacak.

Battlefield 6 Türkiye fiyatı ne kadar?

Ücretsiz deneme haftasının ardından oyunu almak isteyenler için platformlara göre güncel fiyatlar şöyle sıralanıyor: Steam'de 69,99 dolar, Epic Games mağazasında 2.599 TL, PlayStation Store'da 2.900 TL ve Xbox Store'da 2.899 TL. İndirim dönemlerinde bu fiyatlarda yüzde 50'ye varan düşüşler yaşanabiliyor.

Hangi modlar ücretsiz oynama sürecinde açık olacak?

Ücretsiz erişim döneminde oyuncular; Team Deathmatch, Conquest, Breakthrough ve Escalation gibi temel multiplayer modlarda mücadele edebilecek. Geniş ölçekli haritalar, yıkılabilir çevre unsurları ve takım tabanlı strateji mekanikleri bu dönemde deneyimlenebilecek başlıca özellikler arasında yer alıyor. Satın almadan önce oyunun teknik performansını kendi sisteminde test etmek isteyen oyuncular için bu hafta büyük bir avantaj sunuyor.

Battlefield 6, serinin geleneksel DNA'sını koruyarak büyük haritalar, dinamik hava koşulları ve yüksek oyuncu kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ancak oyunun Steam'deki kullanıcı yorumları şu ana kadar "Karışık" olarak değerlendiriliyor. Türk oyuncuların en büyük şikayetlerinden biri ise Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Küresel ölçekte ise oyun içi ücretli eşyaların fiyatları ve içerik eksikliği sıkça eleştirilen konular arasında yer alıyor.