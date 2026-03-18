Forbes Türkiye'nin 2025 yılı verilerine göre 750 milyon dolarlık servetiyle "En Zengin 100 Türk" listesinde 61. sırada yer alan Safi, 1 milyar dolar ciroya ulaşan bir holding imparatorluğunun başında bulunuyor. Peki Hakan Safi kimdir, ne iş yapıyor ve servetini nereden kazandı?

Hakan Safi'nin eğitim hayatı

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Safi, ailesi aslen Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden geliyor. FMV Özel Işık Lisesi'nden mezun olan Safi, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitede İngilizce İktisat programında yüksek lisans yapan Safi, ardından ABD'de Boston Üniversitesi School of Management'ta Executive MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programını bitirerek uluslararası işletme yönetimi alanında uzmanlaştı.

Hakan Safi ne iş yapıyor?

1996 yılından bu yana aile şirketi Safi Holding bünyesinde aktif görev alan Hakan Safi, Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Babası Arif Safi tarafından 1960'lı yıllarda hafriyat işleriyle kurulan şirket, zamanla kömür ticareti, denizcilik, liman işletmeciliği ve sanayi yatırımlarına genişledi. Bugün holding bünyesinde 20'den fazla şirket faaliyet gösteriyor.

Safi Holding'in büyük yatırımları

Holdingin en dikkat çeken yatırımı, 543 milyon dolara satın alınan Safiport Derince Limanı olarak öne çıkıyor. Holding cirosunun yüzde 40'ının bu limandan elde edildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra 2018 yılında 110 milyon dolara alınan Çorum Şeker Fabrikası ve 2022'de 200 milyon dolara satın alınan Bilecik Çimento da servetin temel taşları arasında yer alıyor. Bilecik Çimento için ek olarak 70 milyon dolarlık yatırım yapıldığı ve kapasitenin üç katına çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

Hakan Safi'nin Fenerbahçe ile bağlantısı

Hakan Safi, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak Başkan Ali Koç'un kadrosunda görev aldı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli katkılar sağladığı biliniyor. Safiport markası da Fenerbahçe'nin futbol ve basketbol branşlarına sponsorluk desteği verdi. Son dönemde kulüpteki olası seçim sürecinde Safi'nin başkanlığa aday olup olmayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.