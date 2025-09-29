Son Mühür- Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu müzik prodüktörü Benny Blanco ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreni, magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Davetiye sosyal medyaya sızdı

Gizli tutulmaya çalışılan düğün detayları basına yansırken en çok dikkat çeken unsur düğün davetiyesi oldu. Sosyal medyaya sızdırılan davetiye, sade tasarımıyla “bizden” yorumlarını aldı. Kullanıcılar, davetiye üzerinden esprili paylaşımlar yaparak “Gözlerimiz kına tarihini aradı” ifadelerini kullandı.

Düğünde 170 davetli hazır bulundu. Davetlilerin kıyafetlerinden törenin konseptine kadar birçok ayrıntı merak konusu oldu. Ancak asıl gündem, davetiyenin yarattığı etki oldu.

Gelinlik beğeni topladı

Selena Gomez’in paylaştığı düğün fotoğrafları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Minimalist tarzıyla öne çıkan gelinlik, hem şıklığı hem de sadeliğiyle hayranlarından tam not aldı.

Düğüne dair paylaşımlar, sadece davetliler arasında değil sosyal medya kullanıcıları arasında da yoğun ilgi gördü. Davetiye tasarımından gelinliğe kadar tüm ayrıntılar, binlerce yorum ve beğeniyle gündemde kaldı.