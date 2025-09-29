Son Mühür - Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, son sahne performansında yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının gündemine oturdu. Özel hayatına dair konuşan ünlü sanatçı, servetinin geleceği hakkında söylediği sözlerle şaşkınlık yarattı.

"Aşk istiyorum, param çok''

Konser esnasında seyircilerle samimi bir şekilde konuşan Bülent Ersoy, özel hayatıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sanatçının, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun?" sözleri salonda büyük tepki topladı.

Diva, tek kriterinin yakışıklılık olduğunu vurgulayarak, "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" şeklinde konuştu.

Gündem oldu

Sanatçının sözleri, konser seyircileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada hızla paylaşıldı ve kısa zamanda geniş yankı uyandırdı.