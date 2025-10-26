Elvan Tatlı ve Güven Tatlı çifti 2 yıl süren evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Boşanma iddialarının ortaya çıkmasında Güven Tatlı’nın Elvan’ı “Nur” adlı bir kadınla aldattığı iddiası etkili oldu. Elvan, sosyal medya paylaşımlarında bu durumu açıkça ifade etti ve birlikte yaşamlarının sonlanmasında sadakatsizliğin büyük rol oynadığını anlattı. Karşılıklı tartışmalar ve açıklamalar sürecinde Elvan, ayrılık sonrası ilişkilerini düzeltmeye çalıştığını ancak Güven’in bu isteğe karşılık vermediğini paylaştı. Boşanmanın ardından iki fenomen yolunu ayrı şekilde sürdürmeye başladı. Elvan Tatlı, yaşadığı ayrılığı duygusal paylaşımları ve yeni hayatına odaklanan içerikleriyle takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor

Elvan Tatlı kimdir?

Elvan Tatlı, 25 Ağustos 1999 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında. Genç yaşına rağmen sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ve ürettiği içeriklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi edindi. Elvan Tatlı özellikle fenomen çift olarak tanınan Güven Tatlı ile birlikte ürettiği eğlenceli ve gündelik hayata dair videolarla sosyal medya dünyasında önemli bir yere sahip oldu. Eğitim hayatını Diyarbakır’da tamamladıktan sonra İstanbul’a taşındı, burada dijital içerik üretimine odaklandı. Elvan, samimi ve doğal paylaşımlarıyla genç takipçilerin ilgisini çekiyor.

İnternet ortamında fenomen olmasını sağlayan en önemli adım, eşi Güven Tatlı ile yaptıkları eğlenceli ve samimi videolar oldu. Elvan Tatlı, kendine has doğal tarzı ve enerjisiyle kısa sürede sosyal medya platformlarında dikkat çekti. Eğlenceli içerikleriyle ve samimi paylaşımlarıyla farklı yaş gruplarından izleyici kazandı, özellikle kadın takipçiler arasında popüler oldu.