İstanbul'un karanlık dünyasında geçen Yeraltı'nın gerilim dolu atmosferine taze bir soluk getiren bu transfer, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Volkan karakteri ve onu canlandıran oyuncunun kariyerine dair merak edilen detaylar.

Yeraltı dizisi Volkan karakteri kim?

Yeraltı dizisinin yeni bölümüyle tanıtılan Volkan, İstanbul'un yeraltı dünyasında kurulu güç dengelerini sarsacak bir karakter olarak tasarlandı. Volkan'ın sahneye çıkmasıyla birlikte mevcut ittifaklar ve düşmanlıklar yeniden şekillenecek. Karakterin hikayeye eklenmesi, dizinin gerilim ve aksiyon dozajını bir üst seviyeye taşıyor.

Burak Çelik kimdir, kaç yaşında?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine modellik dünyasında adım atan Çelik, 2013 yılında hem Best Model of Turkey hem de Best Model of the World yarışmalarında birinci seçilerek tanınırlığını hızla artırdı.

Oyunculuk serüvenine Karagül dizisinde Serdar rolüyle başlayan Çelik, kısa sürede televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Aksiyon ve dram türündeki yapımlarda öne çıkan oyuncu, özellikle Söz dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Kuruluş Osman'da üstlendiği rolle tarihî dizi deneyimi de yaşayan Çelik, en son Hudutsuz Sevda yapımında izleyici karşısına çıkmıştı.

Burak Çelik'in oynadığı diziler ve filmler

Genç oyuncunun televizyon kariyeri oldukça zengin bir filmografiye sahip. Karagül (2013-2016), Hayat Sevince Güzel (2016), Kara Yazı (2017), Söz (2017-2018), Sevgili Geçmiş (2019), Kuruluş Osman (2020-2022), Senden Daha Güzel (2022), Ben Bu Cihana Sığmazam (2022-2024) ve Hudutsuz Sevda (2024-2026) başlıca dizi projeleri arasında yer alıyor. Sinema tarafında ise 2017 yılında vizyona giren Deli Aşk ve Karanlıktaki Melekler filmlerinde rol aldı.