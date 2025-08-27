Son Mühür- Son günlerde sanat dünyasında peş peşe gelen taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada gündem olan ifşalara oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel de dahil oldu. Görgüzel, yıllar önce TRT’nin “Zoraki Başkan” dizi setinde yaşadığı taciz olayını yeniden gündeme taşıdı.

“2007’de hayatımın en ağır tacizini yaşadım”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgüzel, 2007 yılında yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“2007 yılında TRT’nin Zoraki Başkan dizi setinde hayatımın en ağır tacizini yaşadım. İşsiz kaldım, parasız kaldım, işlerim engellendi.”

Görgüzel, o dönemde kendisine kimsenin sahip çıkmadığını, sesini duyurmasının engellendiğini ve konuşmaya çalıştığında reklam yapmakla suçlandığını ifade etti.

“Samimiyetsiz tutumlar hiç gerçek gelmiyor”

Yaşadığı zorlu sürecin ardından bugün ortaya çıkan tartışmaları da değerlendiren Görgüzel, “Eğer o dönemde sesime kulak verilmiş olsaydı bugün her şey çok farklı olabilirdi.

Şimdi görüyorum ki duyar kasan, samimiyetsiz tutumlar hiç gerçek gelmiyor. Benim yaşadığım acıların, uğradığım haksızlıkların hesabını Allah’a havale ettim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Daha önce de yönetmeni ve oyuncuyu suçlamıştı

Selen Görgüzel, daha önce yaptığı açıklamalarda dizinin yönetmeni Nihat Özcan ve oyuncu Ferdi Akarnur tarafından tacize uğradığını iddia etmişti.

