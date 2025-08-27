Son Mühür- Mayıs 2024’te futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris’te nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk, sürpriz evliliğiyle gündem olmuştu.

Çiftin evliliği büyük ses getirmiş, kısa süre sonra da Pamuk’tan “Hot mom alert” notuyla hamilelik müjdesi gelmişti.

Oğulları 29 Ocak’ta dünyaya geldi

Ünlü çift, 29 Ocak 2025’te oğullarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. İlk kez annelik duygusunu tadan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarının yakın takibinde.

Takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği yapan Pamuk, özel hayatına ve annelik sürecine dair merak edilenleri yanıtladı. Oyuncuya yöneltilen sorular arasında hamilelik döneminde aldığı kilo da vardı.

“32 kilogram aldım”

Pamuk, bu soruya içtenlikle şu cevabı verdi: “Hazır mısın? 32 kilogram aldım. Çoğu kilomu verdim, sanırım 8 kilo kaldı. Egzersiz yapmadım, diyet yapmadım. Sadece iştahım yok ve Mylan’la uğraşmaktan kilolarımı verdim.”