Son Mühür/ Beste Temel- 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) en çok ilgi çeken etkinliklerinden olan Çim Konserleri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Fuarın dokuzuncu gününde sahne alan usta sanatçı Selda Bağcan, güçlü sesi ve zamana meydan okuyan eserleriyle on binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Müzik efsanesi Selda Bağcan, İzmir'de sahnede

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğiyle düzenlenen fuarın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Çim Konserleri, efsanevi sanatçı Selda Bağcan'ı konuk etti. Bağcan, "Gesi Bağları," "Uğurlar Olsun" ve "Yaz Gazeteci Yaz" gibi müzik tarihinde yer edinmiş şarkılarını seslendirirken, alandaki on binlerce müziksever de ona coşkuyla eşlik etti.

Konserin sürprizi ise sanatçının yeğeni Serenad Bağcan'ın sahneye çıkması oldu. Birlikte seslendirdikleri "Yiğidim Aslanım" şarkısı, izleyicilerle birlikte dev bir koro oluşturdu ve geceye duygusal bir atmosfer kattı. Müzikseverler, bu özel konserde hem nostalji yaşadı hem de güçlü bir sahne performansına tanıklık etti.

Konser serisi devam ediyor

Kültürpark'ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü isimleri ağırlamaya devam edecek. Müzikseverleri heyecanlandıran programda, 7 Eylül'de Sertab Erener, 8 Eylül'de ise Duman sahne alacak. Fuarın finali ise 9 Eylül'de, İzmir'in kurtuluşunun 103. yıl dönümüne özel bir konserle gerçekleşecek. Mor ve Ötesi, bu anlamlı günde sahne alarak fuarı coşkulu bir şekilde sonlandıracak. Konserler, her akşam saat 21.15'te başlayacak.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda sihirli bir akşam

Fuarın bir diğer ilgi odağı olan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, altıncı gününde sihirli bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Enver Ertaş'ın "The Illusionist" adlı şovu, izleyicilere hem şaşkınlık hem de keyif dolu anlar yaşattı. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden gösteride, Ertaş illüzyonlarını aile ve sevgi temalı hikayelerle harmanlayarak unutulmaz bir performans sergiledi. Yaklaşık 60 dakika süren interaktif gösteri boyunca izleyicileri de sahneye davet eden Ertaş, büyük beğeni topladı. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki ücretsiz etkinlikler de 8 Eylül'e kadar devam edecek. 7 Eylül'de Anlatanadam (İbrahim Türker), 8 Eylül'de ise Tahsin Hasoğlu sahne alarak sanatseverlerle buluşacak.