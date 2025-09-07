İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, bölgede kısa süreli bir hareketliliğe neden olurken, yaralı sürücü hemen hastaneye kaldırıldı.

Ödemiş'te trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Ödemiş'e bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, T.G. (40) idaresindeki 35 CRB 490 plakalı motosiklet ile H.B. (42) yönetimindeki 35 AG 801 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü T.G. yola savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı T.G.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, T.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın oluş şekli ve nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, trafik polisleri kazanın tam olarak nasıl meydana geldiğini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve kaza yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi