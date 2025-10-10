Son Mühür - İspanya’nın köklü kulübü Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya sokaklarında Selda Bağcan’ın şarkılarını dinleyerek bisiklet turuna çıktı. O anları Instagram hesabında paylaşan genç yıldız, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Arda Güler’in Selda Bağcan dinlediği o görüntülere ise usta sanatçı da sessiz kalmadı.

Bağcan'dan yanıt

Selda Bağcan, kendisini dinleyerek bisiklet süren Arda Güler’in videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak “Artık ben de Real Madridliyim” ifadelerini kullandı. Arda Güler ise bu paylaşıma, “'Biz de her zaman sizciyiz'” yanıtını verdi.