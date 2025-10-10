Son Mühür- Bir dönemin örnek çifti olarak anılan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih eden çiftin boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

İtalya’da masal gibi başlayan evlilik

Ünlü çift, 2022 yılında İtalya’da sade bir törenle nikah masasına oturmuş, evlilik haberleri sürpriz etkisi yaratmıştı.

Yazıcı ile “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanınan Beydemir, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Ancak son haftalarda çiftin sosyal medyadaki sessizliği ve birlikte görünmemesi ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Doğum gününde yalnız kutlama

Genç oyuncu 24. yaşına yakın dostlarıyla birlikte kutlama yaparak girmişti. Yazıcı, doğum günü karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Takipçileri, paylaşımlarında eşinin yer almamasını fark etti. Bu detay, “Boşanıyorlar mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Alyansını çıkardı

Tüm bu iddiaların ardından İpek Filiz Yazıcı’nın katıldığı bir programda alyanssız olduğu görüldü. Oyuncunun parmağındaki yüzüğü çıkarması, uzun süredir süregelen ayrılık söylentilerini doğrular nitelikte değerlendirildi. Yazıcı’nın bu sessiz ama net tavrı, boşanma iddialarını resmen güçlendirdi.