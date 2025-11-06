İzmir’in Selçuk ilçesinde, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bir aracı durdurarak arama yaptı.

Uyuşturucu ve aparat ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 9,35 gram metamfetamin, 8,42 gram esrar ve uyuşturucu öğütmede kullanılan iki aparat bulundu. Ekipler, malzemelere el koydu.

Üç kişi gözaltına alındı

Operasyonda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.