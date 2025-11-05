Son Mühür - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilat yapısında yapılan değişiklikleri sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Saygılı, paylaşımında ilçe başkanlığı görevine getirilen yeni isimleri açıkladı.

Saygılı’nın paylaştığı bilgilere göre; Balçova İlçe Başkanlığına Halit Aydın Kayacan, Kınık İlçe Başkanlığına Cihan Tanberk, Dikili İlçe Başkanlığına Mehmet Akif Güveli, Foça İlçe Başkanlığına Ramazan Genç, Urla İlçe Başkanlığına Selim Kalemci ve Narlıdere İlçe Başkanlığına ise Yusuf Aydın görevlendirildi.

Saygılı, paylaşımında bugüne kadar görev yapan ilçe başkanlarına teşekkür ederek şunları yazdı:

“Teşkilat Başkanımız Sn. Ahmet Büyükgümüş’ün öncülüğünde Genel Merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yapılan bu görevlendirmelerin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni ilçe başkanlarımızla birlikte partimizin İzmir’deki hizmet yürüyüşünü daha da güçlendireceğiz”