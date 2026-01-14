Son Mühür / ECOREC Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Korudağ mevkiinde kurulması planlanan Tehlikesiz Atık Ön İşlem, Geri Kazanım (Pelet Üretimi) ve Toplama Ayırma Tesisi için ÇED süreci başlatıldı. İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın incelenmesinin ardından süreç kamuoyuna duyuruldu. Toplam 35 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip projenin, tapunun 312 ada 35 parseli üzerinde yer alan mevcut tesis binasında hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında yeni bir inşaat yapılmayacak; yalnızca tesis içerisinde gerekli düzenlemeler ve tadilatlar gerçekleştirilecek.

Kompost gübre faaliyeti sona eriyor

Aynı parselde daha önce yürütülen kompost organik gübre üretim faaliyetinin, piyasa koşulları nedeniyle tamamen sonlandırılacağı bildirildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, bu değişiklik için Aralık 2025’te Bakanlık görüşü alındı. Firma, bundan sonraki süreçte alanda yalnızca tehlikesiz atıkların ön işlemden geçirilmesi, geri kazanımı ve ayrıştırılması faaliyetlerini yürütecek.

Sanayi ve tarımsal atıklar pelete dönüşecek

Proje kapsamında; orman ürünleri, mobilya ve ağaç endüstrisi atıkları, talaş, bitkisel ve tarımsal atıklar gibi tehlikesiz nitelikteki atıklar tesise kabul edilecek. Atıklar termal kurutma, kırma, öğütme ve presleme işlemlerinden geçirilerek katı yakıt olarak kullanılan pelet haline getirilecek. Üretilen peletlerin piyasa talebine göre satışa sunulması planlanıyor.

Planlarda “arıtma tesisi alanı” olarak geçiyor

Faaliyet alanının, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Arıtma Tesisi Alanı” olarak tanımlanan bölgede yer aldığı belirtildi. Proje sahasının sanayi tesislerine yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve hammadde temin avantajı, yer seçiminde öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor

ECOREC Çevre ve Enerji Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., 2011 yılında Dr. Orhan Küçükgül tarafından kuruldu. Firma, tehlikesiz atık ayrıştırma, toplama ve kompost organik gübre alanlarında sektörde lider konumda faaliyet yürütüyor. ECOREC, her yıl çöp alanlarına gönderilmesi muhtemel yaklaşık 20 bin ton gıda sektörü atığı ve bitkisel atığı bünyesine alarak katı kompost organik gübre üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen kompost gübrelerin, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygulandığı ve tarım alanlarında bakteriyel yaşamı destekleyerek verimi artırdığı belirtiliyor. Firma, ürettiği gübrelerin kalite ve etkisini 3’üncü taraf onaylı gübre analiz sonuçlarıyla düzenli olarak paydaşlarıyla paylaştığını, bu sayede ürün güvenilirliğinin sağlandığını vurguluyor. Çevreye duyarlı ve yenilikçi yaklaşımlarla faaliyet yürüttüğünü belirten ECOREC, doğayı koruma ve tarımda sürdürülebilirliği sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor.

ÇED süreci kapsamında projenin çevreye olası etkileri ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Sürecin sonunda proje için “ÇED Gerekli Değildir” ya da “ÇED Olumlu” kararı verilmesi bekleniyor.