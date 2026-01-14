Olay, 14 Şubat 2021 tarihinde Menemen’in Esentepe Caddesi üzerinde yaşandı. Türkay Pala yönetimindeki otomobil, babasıyla birlikte market işleten İsmet Güzelküçük’ün kullandığı araca arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güzelküçük, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Pala tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bilirkişi ve adli tıp raporları dosyaya girdi

Hazırlanan bilirkişi raporunda, Pala’nın takip mesafesine uymadığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede ise sürücünün kanında uyuşturucu etkisi bulunan bazı maddelere rastlandığı kaydedilmişti.

Bu maddelerin pregabalin ve tramadol olduğu, söz konusu ilaçların yalnızca yeşil reçete ile ve uzman hekimler tarafından yazılabildiği, reçetesiz kullanımın ise “uyuşturucu madde kullanımı” kapsamında değerlendirildiği bildirilmişti.

Tahliye edilmişti

Menemen 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla açılan davada, dosya daha sonra “olası kastla öldürme” suçlamasıyla Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Sanık Pala, 100 bin lira kefalet karşılığında adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İlk mahkemede 17,5 yıl hapis cezası verilmişti

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkay Pala’yı “olası kastla ölüme neden olma” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Olayın oluş şekli ve sanığın duruşmadaki tutumu göz önüne alınarak ceza önce 21 yıla, ardından 17 yıl 6 aya indirilmişti.

Dosya istinafa taşındı, karar değişti

Tarafların itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıllık cezayı kaldırarak, sanığın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme, sanığa önce 7 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Ardından sabıkasız oluşu, duruşmalardaki tutumu ve pişmanlık beyanları dikkate alınarak ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu.

İndirim kararının gerekçesi açıklandı

İstinaf mahkemesi, sanığın kazanın sonucunu öngörebilecek durumda olduğunu ancak “olursa olsun” şeklinde bir kastla hareket ettiğine dair somut bulgular bulunmadığını vurguladı.

Kararda, sürücünün hız sınırını aşarak dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği, ancak sonucu istemediği ve araç kullanmadaki becerisine güvenerek kazanın meydana gelmeyeceğine inandığı belirtildi.

Bu nedenle eylemin “olası kast” değil, “bilinçli taksir” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirildi.

Hakimden karşı oy: “Pişmanlık göstermedi”

Karara karşı oy kullanan bir üye hakim ise sanığın pişmanlık göstermediğini savundu. Üye hakim, sanığın kazanın ardından sağlık ve kolluk birimlerine haber vermediğini, ölenin yakınlarıyla iletişime geçmediğini ve yargılamanın hiçbir aşamasında açık bir pişmanlık beyanında bulunmadığını gerekçe göstererek indirim uygulanmasına karşı çıktı.