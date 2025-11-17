Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan üretimi ve sanatı buluşturan 2. Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali’nin basın lansmanı gerçekleşti.

Selçuk Balkan: Urla gastronomi merkezi oldu

Festivalin basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen ve önemli açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Bu bereketli coğrafyada tarih boyunca pek çok medeniyet bulundu. Üzümden, zeytine kadar uzanan bu zenginlik Urla'yı çağdaş gastronominin merkezi yaptı.

Amacımız sadece zeytinin köklü hikayesini anlatmak değil bu mirası geleceğe taşımaktır. Urla'yı Akdeniz çanağında merkez hale getirmek istiyoruz.

Tarım okulu 1930 yılında vasiyet ettiği bir projedir. Urla'yı güçlü bir araştırma merkezine dönüştürmek istiyoruz. Bu yıl zeytinin binlerce yıllık yolculuğunu sanat ile buluşturacağız. Bizler göreve geldiğimizden beri aldığımız dört ödül ile festivallerimizi taçlandırdık." diye konuştu.

Muharrem Uslucan: Zeytini hak ettiği noktaya taşıyacağız

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, "Bu bölgenin ruhunu taşıyan zeytinin hasadını taşımanın mutluluğunu taşıyoruz. Urla Ziraat Odası olarak hedefimiz, zeytinimizi hak ettiğini noktaya taşımaktır." dedi.