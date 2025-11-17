AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’nın Kula ilçesinde gün boyu süren kapsamlı ziyaretlerde bulundu. Programına, ilçeye kısa süre önce atanan Kaymakam Talha Altuntaş’a gerçekleştirdiği nezaket ziyaretiyle başlayan Kasapoğlu, Altuntaş ile Kula’nın mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kasapoğlu’ndan çarşı turu: “Esnafın ayakta durması hepimizin meselesi”

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kula’nın ticaret noktalarına geçen Kasapoğlu, Kula Çarşısı, Yeni Kapalı Pazar Yeri ve Leblebiciler Sitesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla tek tek sohbet eden Kasapoğlu, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin küçük işletmeler üzerindeki etkilerini dinledi. İlçenin katma değer üreten yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, esnafın güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gençlik Kampı’nda geniş kapsamlı istişare toplantısı

Ziyaretlerinin ardından Kasapoğlu’nun son durağı Kula Gençlik Kampı oldu. Burada mahalle muhtarları, kurum müdürleri ve yerel yöneticilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda:

- İlçedeki gençlik yatırımlarının mevcut durumu,

- Spor tesislerinin yenilenmesi ve kapasite artırımı,

- Kampın gençlere yönelik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi,

- Bölgesel spor turizminin güçlendirilmesi gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

Kamp alanı tek tek incelendi

Toplantı sonrası Kasapoğlu ve beraberindeki heyet kamp alanında incelemelerde bulundu. Yapılabilecek iyileştirmeler, yeni faaliyet alanları ve artırılması planlanan gençlik programları yerinde değerlendirildi.

“Kula, potansiyeli yüksek bir ilçe… Gençlikle ilgili her adımı destekleyeceğiz”

Kasapoğlu, Kula’nın hem kültürel hem spor turizmi açısından gelişime açık bir ilçe olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Gençlerin enerjisi bu ülkenin en büyük gücü. Gençlerimiz için attığımız her adım geleceğimize yapılan yatırımdır. Kula’da hem spor altyapısını güçlendirecek hem de gençlik çalışmalarını büyütecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

