Türkiye’de siyasi gündem son günlerde Selahattin Demirtaş’ın tahliye sürecine odaklanıyor. Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği ikinci hak ihlali ve tahliye kararı, Türkiye’nin itirazının reddedilmesiyle kesinleşti. Bu karar, uzun süredir devam eden hukuki tartışmalara ve siyasi açıklamalara yeni bir boyut kattı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” sözleri dikkat çekti.

Demirtaş dokuz yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. 8 Temmuz’da AİHM, Demirtaş’ın Kobani davasındaki tutukluluğu ile ilgili hak ihlali tespit etti ve derhal tahliye edilmesi gerektiğine karar verdi. Türkiye, karara itiraz etti; ancak AİHM’in beş kişilik paneli bu itirazı reddetti. Böylece Demirtaş hakkındaki tahliye kararı, yasal olarak kesinleşmiş oldu.

Selahattin Demirtaş’ın Tahliye Süreci Nasıl İşledi?

AİHM’in kesinleşmiş kararından sonra Demirtaş’ın avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne ikinci kez tahliye başvurusunda bulundu. Tahliye başvurusu süreci devam ediyor. Bu aşamada mahkemenin hızlı şekilde Demirtaş hakkındaki tahliye talebini değerlendirmesi bekleniyor. Ancak kesin tahliye tarihi henüz netleşmedi. Demokratik kurumlar ve insan hakları savunucuları, kararın geciktirilmeden uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Siyasi Açıklamalar ve Meclis Gündemi

Tahliye kararı, TBMM’de kurulan komisyonda da gündemin önemli maddeleri arasında yer aldı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında hem Demirtaş’ın hem de Abdullah Öcalan’ın sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP, ihtiyaç halinde İmralı’ya gönderilecek heyete katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinden sapma olmaması gerektiği vurgusunu yaptı ve siyasi tartışmalardan kaçınılmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Ne Anlama Geliyor?

AİHM’in Demirtaş kararında özellikle Kobani davasındaki tutukluluğun “siyasi saiklerle” sürdüğü tespiti yapıldı. Mahkeme, hak ihlali gerekçesiyle derhal tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti. Türkiye’nin Büyük Daire’ye taşıma talebi panel tarafından geri çevrildi. Bu gelişmenin ardından avukatların tahliye başvurusu yasal güvenceye kavuştu.

Selahattin Demirtaş Kimdir?

Selahattin Demirtaş, 1973 Diyarbakır doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset yaşamına İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nde başladı. Barış ve Demokrasi Partisi’nde, ardından Halkların Demokratik Partisi'nde çeşitli görevler üstlendi. HDP Eş Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Demirtaş, 2016 yılında tutuklandı ve o günden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.

Demirtaş’ın tahliyesi, yargı sürecinin tamamlanmasını ve mahkemeden gelecek resmi tahliye kararını bekliyor. Tahliyenin, yasal gereklilikler yerine getirildiği anda kısa süre içinde gerçekleşmesi öngörülüyor.