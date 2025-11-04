Son Mühür / Alper Temiz - 2022 yılında NEF markası altında faaliyet gösteren NEF Arsa, Türkiye’nin farklı illerinde “yatırım amaçlı arsa ve yurt” konseptiyle projeler duyurdu. Bunlardan biri de Sakarya Novu Öğrenci Yurdu Projesi idi.

Proje, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde planlandı ve yatırımcılara “yüksek kazançlı, kira garantili, kısa sürede tapu teslimli” bir yatırım fırsatı olarak tanıtıldı.

Satış sürecinde NEF temsilcileri, alıcılara tapuların en geç üç ay içinde teslim edileceğini, projenin ise “yakında inşaata başlayacağını” belirtti. Ancak üç yıl sonra tablo tamamen farklı.

Yatırımcılar tepkili: “Oyalandık, tapu hâlâ yok”

Projeye 2022 yılında yatırım yapan çok sayıda kişi, aradan geçen zamana rağmen ne tapularını alabildi ne de proje sahasında bir ilerleme görebildi.

Yatırımcılardan Nilüfer Hanım, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“2022 Mayıs ayında Nef Sakarya Novu projesinden 2 adet yurt odası satın aldım. O dönemde toplam 450 bin lira ödememi 15 Mayıs 2024 tarihine kadar günü gününe tamamladım. Satın alma sırasında tapunun en geç bir yıl içinde teslim edileceği belirtildi. Ancak aradan üç yıl geçmesine rağmen ne tapum verildi ne de süreçle ilgili tarafıma herhangi bir bilgilendirme yapıldı. Her aradığımda ‘6 ay sonra teslim’ dediler, o kadar.”

Nilüfer Hanım, tapu teslimi yapılmayacaksa, yaptığı ödemenin “güncel değer ve faiziyle iade edilmesini” talep ediyor.

Benzer bir durumu yaşayan Yasin Bey ise, konuyu yargıya taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

“Biz de aynı durumdayız ve dava yoluna gittik. Nef Sakarya’da öyle bir tapu bile olmadığı tapu müdürlüğünden geldi. Bir an önce dava yoluna gidilmeli, NEF pişmanlıktır.”

Resmi kayıtlarda parsel görünmüyor

Yatırımcıların en büyük şikâyetlerinden biri, satış sırasında kendilerine verilen ada ve parsel numaralarının resmî sistemlerde bulunmaması.

NEF Arsa yetkililerinin projeyi Sakarya Adapazarı sınırlarında gösterdiği belirtilirken, yatırımcıların paylaştığı bilgiler üzerinden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Sakarya Belediyesi parsel sorgu sistemlerinde yapılan incelemelerde, söz konusu numaralarla eşleşen kayıt bulunamadı.

Ayrıca, NEF’in proje tanıtımında yer alan konum bilgileri uydu haritalarında incelendiğinde, alanın büyük bölümünün ormanlık veya boş arazi niteliğinde olduğu görülüyor.

Sakarya Belediyesi’nin imar ilanlarında Çamyolu Mahallesi’nde çeşitli parselasyon işlemleri bulunsa da, bu işlemler arasında NEF Arsa’nın Novu Sakarya projesiyle doğrudan bağlantılı bir kayıt yer almıyor.

Projede fiilî ilerleme yok

2022 yılında başlatıldığı açıklanan projede üç yıl geçmesine rağmen hiçbir inşaat çalışması başlamadı. Bölgeden alınan fotoğraflar ve uydu görüntüleri de bu durumu doğruluyor.

Projede temel atma, ruhsat ilanı, inşaat panosu veya çevre düzenlemesi gibi hiçbir fiziki işaret bulunmuyor. Buna rağmen NEF Arsa’nın dijital platformlarında proje sayfası hâlâ erişilebilir durumda.

Şirketten tatmin edici açıklama yok

NEF Arsa, konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir kamu açıklaması yapmadı. Şirketin müşteri temsilcileri, mağdurların aktardığına göre her aramada “yakında tapular teslim edilecek” cevabını veriyor, ancak bu vaatler hiçbir zaman gerçekleşmiyor.

Bazı yatırımcılara ise iade teklifleri sunuldu. Ancak bu tekliflerin, ödenen bedellerin enflasyon karşısında çok altında kaldığı ifade ediliyor.

Nilüfer Hanım bu durumu şöyle dile getirdi:

“O dönemde 160 bin lira ödedim. Şimdi iade olarak 225 bin lira teklif ediyorlar. Üç yıl geçmiş, paranın değeri yarıya düşmüş. Bu bir iade değil, zarar.”

Proje ve şirket hakkında bilinenler

NEF Arsa, Türkiye genelinde “hisseli arsa satışı” ve “öğrenci yurdu yatırımı” konseptiyle öne çıkan bir marka. Ana şirketi Timur Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., kamuoyunda NEF markasıyla tanınıyor. Şirketin üst düzey yöneticisi ve markanın kurucusu Erden Timur, aynı zamanda inşaat ve gayrimenkul sektöründeki diğer projeleriyle de biliniyor.

NEF Arsa, bugüne kadar Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir gibi illerde benzer “arsa projeleri” duyurdu. Ancak bazı yatırımcılar, bu projelerde de tapu teslimlerinde gecikme yaşandığını ve iletişim eksikliği olduğunu öne sürüyor.