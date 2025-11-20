Son Mühür - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduğunu ve artık aktif siyaset yapmayacağını söylediğini öne sürmüştü.

"İmasında dahi bulunmadığım sözlerin...''

Demirtaş, "İmasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım" diyerek, Arınç'ı yalanladı.

Demirtaş, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Merhabalar,

9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çoklukla irade sağlar. Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşırım. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amaçlı yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum; çünkü bu çarpıtma ve suistimaller önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle…''