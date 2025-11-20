Son Mühür - Fenerbahçe’nin eski başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım’a ait Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için üstlendiği hücumbot projesinde ilk gemiyi başarıyla denize indirdi.

21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan anlaşma uyarınca Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için 2 adet 50 metre uzunluğunda Güdümlü Mermili Hücumbot inşa edecek. Törenle ilk gemi başarıyla denize indirildi, diğer geminin yapımına ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Geminin özellikleri