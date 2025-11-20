Son Mühür - Fenerbahçe’nin eski başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım’a ait Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için üstlendiği hücumbot projesinde ilk gemiyi başarıyla denize indirdi.
Törenle suya indirildi
21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan anlaşma uyarınca Dearsan Tersanesi, Katar Deniz Kuvvetleri için 2 adet 50 metre uzunluğunda Güdümlü Mermili Hücumbot inşa edecek. Törenle ilk gemi başarıyla denize indirildi, diğer geminin yapımına ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Geminin özellikleri
Hücumbotlar, 50,76 metre tam boya, 9,53 metre tam genişlik, 2,10 metre su çekimi, 36 knot maksimum hız ve 1000 deniz mili menzile sahip olacak. Yeni nesil bu hücumbotlar, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve modern silah entegrasyonlarıyla öne çıkıyor.