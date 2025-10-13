Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ekim Pazartesi günü için hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ve Siirt’in kuzeyinde yağış bekleniyor. Trabzon’un iç kesimlerinde de aralıklı yağmur öngörülüyor.
Doğu’da karla karışık yağış ve kuvvetli yağmur
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Meteoroloji, olası ulaşım aksaklıkları, sel, su baskını ve heyelan gibi risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında
Yurdun genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini artıracak.
Rüzgarın etkisi: Doğu Anadolu’da kuvvetli bekleniyor
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif veya orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgara bağlı olası olumsuzluklar için tedbirli olunmasını önerdi.
Sarı kodla uyarı verilen iller
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat sarı kodla uyarıldı.
Bölge bölge hava durumu
Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu
Bursa: 20°C, parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.
Adana: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 19°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Yozgat: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Kırşehir: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Niğde: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Sivas: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz: Çok bulutlu, kıyılarda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Bolu: 17°C, parçalı bulutlu
Düzce: 20°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Sinop: 22°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Zonguldak: 18°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı yağışlı, yükseklerinde karla karışık yağmur.
Rize: 20°C, çok bulutlu, yüksekleri karla karışık, iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlı
Artvin: 18°C, çok bulutlu, yüksekleri karla karışık, yerel kuvvetli yağışlı
Samsun: 20°C, çok bulutlu
Tokat: 17°C, çok bulutlu
Trabzon: 20°C, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağışlı; kuzeydoğuda karla karışık yağış bekleniyor.
Erzurum: 8°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık, sabah saatlerinde yerel kuvvetli
Kars: 8°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık, sabah yerel kuvvetli
Malatya: 18°C, parçalı bulutlu
Van: 16°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Ağrı: 8°C, parçalı çok bulutlu
Bingöl: 10°C, parçalı çok bulutlu
Muş: 9°C, parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı
Bitlis: 11°C, parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı
Elazığ: 15°C, parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, bazı bölgelerde aralıklı yağmur ve sağanak.
Diyarbakır: 21°C, parçalı çok bulutlu
Gaziantep: 22°C, parçalı bulutlu
Mardin: 20°C, parçalı bulutlu
Siirt: 21°C, parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak
Batman: 21°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak