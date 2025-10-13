Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Ekim Pazartesi günü için hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ve Siirt’in kuzeyinde yağış bekleniyor. Trabzon’un iç kesimlerinde de aralıklı yağmur öngörülüyor.

Doğu’da karla karışık yağış ve kuvvetli yağmur

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Meteoroloji, olası ulaşım aksaklıkları, sel, su baskını ve heyelan gibi risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında

Yurdun genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini artıracak.

Rüzgarın etkisi: Doğu Anadolu’da kuvvetli bekleniyor

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif veya orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgara bağlı olası olumsuzluklar için tedbirli olunmasını önerdi.

Sarı kodla uyarı verilen iller

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat sarı kodla uyarıldı.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu

Bursa: 20°C, parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C, parçalı bulutlu

İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.

Afyonkarahisar: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 21°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.

Adana: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 19°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Yozgat: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Kırşehir: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Niğde: 15°C, parçalı ve az bulutlu

Sivas: 14°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, kıyılarda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bolu: 17°C, parçalı bulutlu

Düzce: 20°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Sinop: 22°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Zonguldak: 18°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı yağışlı, yükseklerinde karla karışık yağmur.

Rize: 20°C, çok bulutlu, yüksekleri karla karışık, iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlı

Artvin: 18°C, çok bulutlu, yüksekleri karla karışık, yerel kuvvetli yağışlı

Samsun: 20°C, çok bulutlu

Tokat: 17°C, çok bulutlu

Trabzon: 20°C, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağışlı; kuzeydoğuda karla karışık yağış bekleniyor.

Erzurum: 8°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık, sabah saatlerinde yerel kuvvetli

Kars: 8°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık, sabah yerel kuvvetli

Malatya: 18°C, parçalı bulutlu

Van: 16°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Ağrı: 8°C, parçalı çok bulutlu

Bingöl: 10°C, parçalı çok bulutlu

Muş: 9°C, parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı

Bitlis: 11°C, parçalı çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı

Elazığ: 15°C, parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, bazı bölgelerde aralıklı yağmur ve sağanak.

Diyarbakır: 21°C, parçalı çok bulutlu

Gaziantep: 22°C, parçalı bulutlu

Mardin: 20°C, parçalı bulutlu

Siirt: 21°C, parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak

Batman: 21°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak