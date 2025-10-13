Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "derin saygı duyulan" konumunu ve Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunu kilit faktörler olarak nitelendirdi. Başkan Trump, barışın tesisi için gösterilen çabalarda bölgedeki birçok Müslüman ülkenin de önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Şarm eş-Şeyh zirvesi öncesi önemli açıklamalar

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes mutabakatını ele almak üzere bugün toplanacak olan Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Trump, kritik anlaşmanın sağlanmasında emeği geçen aktörlere dikkat çekti. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik gayretlerinin altını çizdi. Türkiye'nin arabuluculuk rolünün başarısına vurgu yapan Trump, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere birçok Müslüman ülkenin de bu başarıya büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Türkiye'ye özel parantez: Erdoğan'ın saygınlığı ve askeri güç

Başkan Trump, Türkiye'ye özel bir önem atfederek, "Bu arada, Türkiye muhteşemdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mükemmeldi, gerçekten çok yardımcı oldu," ifadelerini kullandı. Türk liderin böylesine etkili olmasının ardındaki nedenleri açıklarken, Erdoğan'ın uluslararası camiada sahip olduğu derin saygı ve karizmaya işaret etti. Ayrıca, Türkiye'nin "çok güçlü bir ulusa" ve "çok güçlü bir orduya" sahip olduğunu belirterek, ülkenin bölgesel siyasetteki ağırlığını tescilledi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin yalnızca diplomatik becerisinin değil, aynı zamanda askeri caydırıcılığının da müzakere masasında etkinliğini artırdığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump: Çatışmalar bitti, ateşkes devam edecek

Gazetecilerin, zorlu görüşmeler sonucunda varılan ateşkesin sürdürülebilirliğine dair kuşkulu yaklaşımlarına karşı Başkan Trump'ın yanıtı net ve iddialı oldu. Trump, "Savaş bitti, savaş sona erdi, bunu anlamalısınız," diyerek, bölgedeki çatışmaların nihayet sona erdiğine dair güçlü inancını ortaya koydu. ABD Başkanı, ateşkesin kalıcılığını sağlayacak çok sayıda haklı gerekçe bulunduğunu da sözlerine ekledi ve bu yeni durumun bölge için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bölge halklarının artık yıpratıcı ve bitmek bilmeyen çatışmalardan yorulduğunu ifade eden Donald Trump, ulaşılan bu anlaşmanın hem İsrail hem de çevresindeki Müslüman ülkeler için "olağanüstü" bir gelişme olduğunu söyledi. Tarihin bu anının kalıcı olacağını düşündüğünü vurgulayan Başkan Trump, barışın bölgeye yüzyıllardır beklenen istikrarı ve refahı getireceği yönündeki iyimser beklentisini ifade etti. Diplomatik çabaların sonuç verdiğini ve bölgenin yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığını belirterek, Mısır'daki zirveye doğru yoluna devam etti.