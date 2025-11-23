Son Mühür - Vietnam Çevre Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 90’a yükseldi; 12 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Ekim sonundan bu yana aralıksız süren sağanak yağışlar, ülkenin güney ve orta kesimlerini etkilerken, popüler tatil bölgelerinin de yer aldığı geniş alanlarda bir dizi sel felaketi yaşandı.

Bakanlık açıklamasına göre, 16 Kasım’dan bu yana kaydedilen can kayıplarının 60’tan fazlası, dağlık orta kesimde yer alan Dak Lak eyaletinde gerçekleşti. Eyalette on binlerce ev sular altında kaldı. Devlet medyası, geçen hafta ordu, polis ve diğer güvenlik güçlerinin seferber olduğu kurtarma ekiplerinin, Gia Lai ve Dak Lak eyaletlerinde yüksek su seviyesinden mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için botlarla hareket ederek pencereleri ve çatıları kırarak müdahalede bulunduğunu aktardı.

341 milyon dolarlık kayıp