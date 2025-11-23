Son Mühür - ABD’nin New York eyaletinin başkenti Albany’de, New Scotland Caddesi’ndeki Starbucks şubesinde başlayan grev hızla yayılıyor. Perşembe günü başlayan eylem, Cleveland’dan Memphis’e, Springfield’dan Missouri’ye kadar birçok kente ulaştı. Starbucks çalışanlarını temsil eden Workers United, ülke genelinde ulusal bir harekete dönüşen greve en az 1.000 kişinin katıldığını açıkladı.

Greve tam destek

Starbucks’taki greve ilk ve en önemli destek, New York’un seçilmiş “Komünist” başkanı Zohran Mamdani’den geldi. İş bırakma günü, çalışanların yanına giderek “Anlaşma yoksa kahve de yok” dedi. Mamdani, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “NYC’yi yaşanabilir kılmak, işçilerimizin adil ücret almasıyla başlar. Bu mücadelede onların yanındayız.” ifadelerini kullandı. Grevde yer alan çalışanlar ise sözleşme görüşmelerinin bilinçli şekilde yavaşlatıldığını iddia ederek, “Adil ücret istiyoruz.” açıklamasında bulundu.