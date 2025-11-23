Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı. Kayıp olduğu belirtilen 12 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Açıklamada, sel sularının neden olduğu hasarın boyutları da ortaya kondu. Felakette 1154 ev hasar gördü. Ayrıca, sel baskınları ve altyapı hasarı nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Başta Dak Lak ve Khanh Hoa bölgeleri olmak üzere ülkenin merkezi eyaletlerini vuran şiddetli yağışlar, aynı zamanda on binlerce hektarlık tarım arazisini de sular altında bırakarak Vietnam ekonomisinin önemli bir ayağı olan tarım sektörüne büyük darbe vurdu. Özellikle ülkenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kahve çiftliklerinin de zarar gördüğü ve bölgede devam eden kahve hasadının aksadığı belirtildi. Toplam ekonomik kaybın yaklaşık 9 trilyon Vietnam dongu (341 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer, bölgede hala yoğun yağışların devam etmesi beklentisi nedeniyle toprak kayması riskinin yüksek olduğunu ve kurtarma ekiplerinin risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, ilerleyen günlerde de yeni yağış dalgalarının beklendiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Hükümet, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye binlerce personel ve güvenlik gücü sevk etmiş durumda.