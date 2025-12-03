ABD Başkanı Donald Trump, yasaklı madde kaçakçılığıyla mücadele stratejisini Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamalarla en üst seviyeye taşıdı. Başkan, özellikle Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ulaştığını iddia ettiği akışına karşı topyekün bir mücadele kararlılığında olduklarını vurguladı. Trump, bu kapsamda atılması gereken her türlü adımı atacaklarını belirterek, Pentagon'a bu konuda tam yetki verdiğini kamuoyuna duyurdu.

Denizdeki operasyonlara ek olarak karadan saldırı başlatma sinyali

Trump, uyuşturucu trafiğini durdurmak için atılacak adımların sadece denizde kalmayacağının sinyalini verdi. Kaçakçılıkta kullanılan gemilerin ve teknelerin imha edilmesini istediğini belirten ABD Başkanı, gerekirse tıpkı denizdeki hedeflere yapıldığı gibi Venezuela topraklarına da saldırı düzenlenebileceğini bildirdi.

Başkan Trump, deniz yoluyla gelen yasaklı madde trafiğinin büyük bir kısmının zaten engellendiğini iddia etti. "O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var, sanırım yüzde 90'ından fazlasını yok ettik" ifadelerini kullandı.

Yeni hedef karadaki rotasyonlar ve üreticiler: "Çok yakında başlayacağız"

ABD Başkanı, bundan sonraki operasyonların ağırlık noktasının kara trafiğine kayacağını ve karadan saldırının kendileri için çok daha kolay olduğunu ifade etti. Trump, uyuşturucu trafiğinin izlediği rotaların ve bu işin içinde olan kişilerin konumlarının ABD istihbaratı tarafından bilindiğini kaydetti.

Sözlerinin devamında, "Karada saldırı çok daha kolay. Onların kullandıkları rotaları biliyoruz, onlar hakkında her şeyi biliyoruz, nerede yaşadıklarını biliyoruz ve çok yakında buna da başlayacağız" dedi. Başkan, tehdidin kapsamını genişleterek son mesajını şu cümlelerle verdi: "Yasaklı madde üreten ve ülkemize satan herkes bu saldırıya maruz kalacaktır."